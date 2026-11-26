तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय, पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार 15 दिवसांची पितृत्व रजा
राज्यात पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
Published : November 26, 2026 at 4:48 PM IST
चेन्नई : तामिळनाडूमधील सरकारनं महिलांप्रमाणे पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी पितृत्व रजा (पॅटरनिटी लिव्ह) देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी गुरुवारी (26 नोव्हेंबर) पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 15 दिवसांच्या पितृत्व रजेची घोषणा केली. राज्यात पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात सरकारनं म्हटलं आहे की, पुरुष सरकारी कर्मचारी 15 दिवसांच्या पितृत्व रजेचा लाभ घेऊ शकतात. ते आपल्या मुलाच्या जन्माच्या 15 दिवस आधी किंवा जन्मानंतर सहा महिन्यांच्या आत ही रजा घेऊ शकतात. दरम्यान, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या 365 दिवसांच्या प्रसूती रजेच्या धर्तीवर पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पितृत्व रजेच्या मागणीचा सरकारकडून विचार करण्यात आला.
पितृत्व रजेच्या मागणीचा सखोल विचार केल्यानंतर, 15 दिवसांची रजा मंजूर केली आहे. दरम्यान, तामिळनाडू सरकारनं राज्यात पहिल्यांदाच पितृत्व रजा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी या संदर्भात एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, सरकारी पुरूष कर्मचारी 15 दिवसांच्या सुट्टीचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांना मुलाच्या जन्मापासून ते सहा महिन्याच्या आत 15 दिवसांची सुट्टी घेता येऊ शकते.
तामिळनाडूमध्ये पहिल्यांदाच पितृत्व रजा
शासकीय आदेशात म्हटलं आहे की, प्रसूतीच्या वेळचा काळ आई आणि बाळ दोघांसाठीही महत्त्वाचा असतो. या काळात, वडिलांनी आईला शारीरिक आणि भावनिक आधार देणे आणि बाळाच्या संगोपनात मदत करणे आवश्यक असते. महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना मंजूर केलेली 365 दिवसांची प्रसूती रजा, मातृत्व आणि बालसंगोपनाला दिले जाणारे महत्त्व दर्शवते.
त्याचप्रमाणे, पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांना पितृत्व रजा मंजूर केल्यानं त्यांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाटून घेण्यास मदत होईल आणि मुलांच्या संगोपनात वडिलांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित होईल. त्यामुळं, तामिळनाडू सरकारने या विनंतीचा विचार करून विवाहित पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांची पितृत्व रजा मंजूर केली आहे, ज्यामुळं ते त्यांच्या पत्नीच्या प्रसूती काळात उपस्थित राहू शकतील. तसंच आदेशात म्हटलं आहे की, ही रजा अपेक्षित प्रसूती तारखेच्या 15 दिवस आधी किंवा प्रत्यक्ष प्रसूती तारखेच्या सहा महिन्यांच्या आत कधीही घेता येईल.
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