गडही गेला अन् सिंहही गेला! तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांचा पराभव
विजय थलपतीच्या टीव्हीके पक्षानं डीएमकेला सर्वात मोठा धक्का दिला आहे. डीएमकेचे प्रमुख एमके स्टॅलीन यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला.
संग्रहित- तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलीन (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 4, 2026 at 4:09 PM IST
चेन्नई- तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत डीएमकेचा सपाटून पराभव होत असताना थेट पक्षाचे प्रमुख एमके स्टॅलीन यांना मोठा धक्का बसला आहे. टीव्हीकेचे उमेदवार व्ही.एस. बाबू यांनी स्टॅलीन यांचा कोलाथूर विधानसभा निवडणुकीत पराभव केला.