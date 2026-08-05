महिलांना सोन्याचं नाणं आणि रेशमी साड्या मिळणार, तामिळनाडूमधील टीव्हीके सरकारचा निर्णय
राज्याचे अर्थमंत्री डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात टीव्हीके सरकारनं महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
Published : August 5, 2026 at 2:41 PM IST
चेन्नई : तामिळनाडूमधील टीव्हीके (TVK) सरकारनं आज (5 ऑगस्ट) आपला पहिला अर्थसंकल्प- 2016 सादर केला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात टीव्हीके सरकारनं महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम : "राज्यभरात 10 ऑलिम्पिक सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी 5.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ऑलिम्पिक सुवर्ण पदकं जिंकणं आणि तामिळनाडूला आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात सर्वोच्च स्तरावर नेणं, हे यामागील उद्दिष्ट आहे," असं तामिळनाडू सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करताना डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी 'ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम' अंतर्गत 812 कोटी रुपयांची घोषणाही केली. ज्यामध्ये, लग्नाच्या प्रसंगी महिलांना 8 ग्रॅम सोन्याचं नाणं आणि रेशमी साडी दिली जाईल.
Tamil Nadu Finance Minister Dr. N. Marie Wilson presents maiden Budget, says, "An allocation of Rs 5.50 crores has been made to establish 10 Olympic Centres of Excellence across the state, with the aim of winning Olympic gold medals and elevating Tamil Nadu to the highest level… https://t.co/GBYC3nIk67— ANI (@ANI) August 5, 2026
हज यात्रेसाठी अनुदान वाढवलं : दरम्यान, टीव्हीकेचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्री विजय यांनी 2026 च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. या जाहीरनाम्यात विशेषतः महिलांच्या कल्याणावर भर देत भेट देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार, आता याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी अर्थमंत्री डॉ. एन. मेरी विल्सन यांचं कौतुक करताना म्हटलं की, त्यांनी निविदांमध्ये काही विशिष्ट पक्ष आणि व्यक्तींना दिलं जाणारं कमिशन थांबवलं आहे. तर अर्थसंकल्प सादर करताना डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी सांगितलं की, यावेळी टीव्हीके सरकार पहिल्यांदा हज यात्रा करणाऱ्या यात्रेकरूंसाठीचे अनुदान 25 हजार रुपयांवरून 35 हजार रुपयांपर्यंत वाढवणार आहे.
निवासी शाळा योजनेकरिता 125 कोटी रुपयांची तरतूद : राज्याला 'आर्थिक संकटातून' बाहेर काढण्यासाठी अनेक पावलं उचलली जात आहेत, असं डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी सांगितलं. याचबरोबर, डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी माजी मुख्यमंत्री के. कामराज यांच्या नावानं नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक शासकीय निवासी शाळा योजनेकरिता 125 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तसंच त्यांनी 'व्यसनमुक्त तामिळनाडू' योजनेसाठी 7 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
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