तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी AIADMK ने उमेदवारांची अंतिम यादी केली जाहीर
AIADMK ने 'कोलाथूर' मतदारसंघात मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या विरोधात पी. संथानाकृष्णन यांना रिंगणात उतरवले आहे. यावेळी 'चेपॉक-ट्रिप्लिकेन' जागेवरून आदि राजाराम निवडणूक लढवतील.
Published : March 29, 2026 at 1:23 PM IST
चेन्नई: AIADMK ने रविवारी विधानसभा निवडणुकांसाठी उमेदवारांची आपली तिसरी यादी जाहीर केली. पक्षाने 'थाउजंड लाइट्स' मतदारसंघातून माजी मंत्री बी. वलरमथी आणि 'अण्णा नगर' जागेवरून एस. गोकुला इंदिरा यांना उमेदवारी दिलीय. AIADMK ने 'कोलाथूर' मतदारसंघात मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या विरोधात पी. संथानाकृष्णन यांना रिंगणात उतरवले आहे. यावेळी 'चेपॉक-ट्रिप्लिकेन' जागेवरून आदि राजाराम निवडणूक लढवतील. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांचा एम. के. स्टॅलिन यांच्याकडून पराभव झाला होता. यावेळी त्यांचा सामना स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी यांच्याशी होईल; DMK ने उदयनिधी यांना या जागेवरून उमेदवारी दिलीय.
தமிழ் நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல் - 2026 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளர்கள் இறுதிப் பட்டியல்— AIADMK - SayYesToWomenSafety&AIADMK (@AIADMKOfficial) March 29, 2026
आर्मस्ट्राँग यांच्या पत्नीलाही उमेदवारी : AIADMK ने चेन्नईतील 'तिरु. व्ही. का. नगर' जागेसाठी पोर्कोडी आर्मस्ट्राँग यांना उमेदवारी दिलीय. पोर्कोडी या BSP नेते आर्मस्ट्राँग यांच्या पत्नी आहेत; आर्मस्ट्राँग यांची गेल्या वर्षी हत्या करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त 'विरुगंबाक्कम', 'वेलाचेरी', 'टी. नगर' आणि 'आर.के. नगर' या जागा अनुक्रमे विरुगाई रवी, एम.के. अशोक, टी. नगर सत्या आणि आर.एस. राजेश यांना देण्यात आल्या आहेत. विरोधी पक्षाने यापूर्वीच्या दोन टप्प्यांमध्येच 150 जागांसाठीच्या उमेदवारांची घोषणा केली होती.
उमेदवारांची जाहीर केलेली यादी येथे पाहा
- थाउजंड लाइट्स – पी. वलरमथी
- अण्णा नगर – एस. गोकुला इंदिरा
- चेपॉक-ट्रिप्लिकेन – आदि राजाराम
- तित्ताकुडी – एन. मुरुगुमारन
- हार्बर – रॉयपुरम आर. मनो
- विरुगंबाक्कम – विरुगाई व्ही. एन. रवी
- ट्रिप्लिकेन/त्यागराया नगर – बी. सत्यनारायणन
- अलंगुडी – थाना विमल
- एग्मोर – अभिषेक रंगस्वामी
- तिरु. वि. का. नगर – ए. पोर्कोडी
- कोलाथूर – पी. संथाना कृष्णन
- अलंदूर – एस. सरवणन
- तिरुची – एम. एस. आर.
- विलिवक्कम – एस. आर. विजयकुमार
- डॉ. राधाकृष्णन नगर – आर. एस. राजेश
- शोलिंगनल्लूर – के. पी. कंदन
- वेलाचेरी – एम. के. अशोक
AIADMK 167 जागांवर निवडणूक लढवणार : AIADMK संपूर्ण राज्यात 167 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. यापूर्वी पक्षाने दोन स्वतंत्र याद्यांद्वारे 150 जागांसाठीच्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली होती. AIADMK चे सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनी शनिवारी तिसरी आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध केली. या यादीमध्ये उर्वरित 17 जागांसाठीच्या उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आलीय. हा अंतिम टप्पा विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामध्ये प्रमुख शहरी भागांचा आणि विशेषतः चेन्नई शहरातील मतदारसंघांचा समावेश आहे; जिथे अनेक हाय-प्रोफाईल (लक्षवेधी) लढती होण्याची अपेक्षा आहे.
