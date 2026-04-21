तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक: मतदानापूर्वी 1200 कोटी जप्त; निवडणूक अधिकाऱ्यांची कारवाई

संपूर्ण राज्यातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, सोने, अंमली पदार्थ, मद्य आणि मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी वापरले जाणारे इतर साहित्य जप्त करण्यात आलंय.

Tamil Nadu Assembly Elections
தமிழ்நாடு விதானசபை தேர்தல் (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 3:19 PM IST

चेन्नई : २३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्या मतदानासाठी आता केवळ काही दिवस शिल्लक उरले असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपल्या अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांमध्ये लक्षणीय वाढ केलीय. परिणामी, संपूर्ण राज्यातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, सोने, अंमली पदार्थ, मद्य आणि मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी वापरले जाणारे इतर साहित्य जप्त करण्यात आलंय.

1200 कोटींहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त : अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या सुरू असलेल्या कडक कारवाईअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 1200 कोटींहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. यामध्ये निवडणूक देखरेख पथकांनी थेट जप्त केलेल्या 500 कोटींहून अधिक रोख रक्कम आणि मौल्यवान वस्तूंचा समावेश आहे; तसेच आयकर विभाग आणि अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणांसारख्या अंमलबजावणी संस्थांनीही त्यांच्या स्वतंत्र मोहिमांद्वारे या एकूण जप्तीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलंय.

मोफत वस्तूंसारखी प्रलोभने दिली जात असल्याच्या बातम्या : रोख रकमेव्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मद्य आणि प्रतिबंधित पदार्थही जप्त केलेत, जे बेकायदेशीर मार्गांनी मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या सततच्या प्रयत्नांचे निदर्शक आहेत. अनेक भागांतून विशेषतः शहरी केंद्रे आणि लहान वस्त्यांमध्ये मतदारांना कूपन्स आणि मोफत वस्तूंसारखी प्रलोभने दिली जात असल्याच्या बातम्या समोर आल्यात. याला प्रतिसाद म्हणून अंमलबजावणी पथकांनी समन्वित मोहिमा राबवल्या आहेत. तसेच आदर्श आचारसंहिता आणि इतर निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जवळपास 100 गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.

अधिक मतदारांना 'मतदार माहिती चिठ्ठ्या' आधीच वितरित : जिल्ह्यांचा विचार करता तिरुवल्लूर जिल्ह्यात सर्वाधिक जप्तीची नोंद झाली असून, त्यानंतर चेन्नईचा क्रमांक लागतो. हा कल अशा विशिष्ट मतदारसंघांवर टाकलेल्या वाढीव लक्ष्याला अधोरेखित करतो, जिथे निवडणुकीतील लढत विशेषतः तीव्र आहे. तयारीबाबत माहिती देताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संपूर्ण राज्यातील 95 टक्क्यांहून अधिक मतदारांना 'मतदार माहिती चिठ्ठ्या' (Voter Information Slips) आधीच वितरित करण्यात आल्या आहेत.

5938 मतदान केंद्रे 'अतिसंवेदनशील' म्हणून घोषित : काही विशिष्ट भागांमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत आणि मतदानाच्या दिवसापूर्वी जवळपास सर्वच मतदारांपर्यंत या चिठ्ठ्या पोहोचतील, याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करण्यात आलेत. एकूण 234 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 105 मतदारसंघांचे वर्गीकरण 'खर्च संवेदनशील' (Expenditure sensitive) म्हणून करण्यात आलेत, ज्यामुळे तिथे कडक पाळत आणि देखरेखीची आवश्यकता निर्माण झालीय. याव्यतिरिक्त 5938 मतदान केंद्रांना 'अतिसंवेदनशील' (Hypersensitive) म्हणून घोषित करण्यात आलंय; या केंद्रांवर सुरळीत आणि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती आणि देखरेख यंत्रणा अधिक बळकट करण्यात आलीय.

2 लाखांहून अधिक मतदारांचे टपाल मतपत्रिका प्रणालीद्वारे मतदान : 85 वर्षांहून अधिक वय असलेले ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसह 2 लाखांहून अधिक मतदारांनी टपाल मतपत्रिका (Postal Ballot) प्रणालीद्वारे आपला मतदानाचा हक्क आधीच बजावला आहे. हे सर्वसमावेशक सहभाग सुलभ करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे प्रतिबिंब आहे. निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासनाने मोठ्या संख्येने निरीक्षकांची नियुक्ती केलीय; यामध्ये निवडणूक खर्च, सर्वसाधारण आचारसंहिता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था यांवर लक्ष ठेवणाऱ्या निरीक्षकांचा समावेश आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाची (CAPF) तैनाती करून सुरक्षा व्यवस्थाही अधिक बळकट करण्यात आलीय. संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय.

हेही वाचाः

गुजरातमधील लग्नसमारंभातील जेवणानंतर 200 जणांना विषबाधा

चिमुकलीच्या आजाराला कंटाळून दाम्पत्यानं संपवलं जीवन : तिघांचे आढळले मृतदेह

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTIONS
1200 CR SEIZED
TN ASSEMBLY ELECTIONS 2026
तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक 2026
AUTHORITIES INTENSIFY CRACKDOWN

