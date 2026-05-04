तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक निकाल 2026 : मतमोजणी सुरू; सर्वांचे लक्ष विजय यांच्या 'TVK' कडे, भाजपाला नवीन सरकार स्थापनेचा विश्वास

तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक मतमोजणी सुरू झाली आहे. सर्वांचं लक्ष विजय यांच्या 'TVK' पक्षाकडे आहे. तर भाजपाला राज्यात नवीन सरकार स्थापनेचा विश्वास वाटत आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 8:59 AM IST

चेन्नई - कडेकोट बंदोबस्तात, तामिळनाडूतील सर्व 234 विधानसभा मतदारसंघांसाठी मतमोजणी सुरू झाली आहे. ही निवडणूक सत्ताधारी DMK-प्रणीत आघाडी, AIADMK-प्रणीत आघाडी आणि अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील 'TVK' यांच्यातील तिरंगी लढत असेल, अशी अपेक्षा आहे. जिथे DMK आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तिथे AIADMK विरोधी पक्षात पाच वर्षे घालवल्यानंतर पुन्हा सत्तेवर येण्याचे ध्येय बाळगून आहे.

मतमोजणीच्या या व्यवस्थेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांसाठी (EVMs) 3324 टेबल्स, टपाल मतपत्रिकांसाठी 993 टेबल्स आणि 'इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलट सिस्टम'च्या (ETPBMS) पूर्व-मतमोजणीसाठी 294 टेबल्सचा समावेश आहे. या प्रचंड मोठ्या प्रक्रियेमध्ये राज्यभरातील 75064 मतदान केंद्रांमधील नोंदींची मोजणी आणि संकलन केले जात आहे.

विविध जिल्ह्यांमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या 62 केंद्रांवर ही मतमोजणी पार पडत आहे. चेन्नईमध्ये, लोयोला कॉलेज, क्वीन मेरी कॉलेज आणि अण्णा विद्यापीठ यांसारख्या संस्थांचे रूपांतर मतमोजणी केंद्रांमध्ये करण्यात आले आहे.

इतर प्रमुख प्रादेशिक केंद्रांमध्ये कोईम्बतूर येथील 'गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी' आणि तिरुचिरापल्ली येथील 'जमाल मोहम्मद आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज' यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता, चेन्नईमध्ये मतमोजणीसाठी सर्वाधिक टेबल्स (16 मतदारसंघांमध्ये 291 टेबल्स) आहेत; त्याखालोखाल तिरुवल्लूर जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो, जिथे 224 टेबल्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

प्रक्रिया करावयाच्या नोंदींच्या प्रचंड संख्येचा विचार करून, 'शोलिंगनल्लूर' (Shozhinganallur) मतदारसंघासाठी सर्वाधिक 30 टेबल्स निश्चित करण्यात आले आहेत.

अधिकृत मतदार सहभाग अहवालानुसार (GETNLA-2026), 234 मतदारसंघांमध्ये एकूण 48798833 मते नोंदवली गेली. मतदारांच्या जनसांख्यिकीय विश्लेषणातून असे दिसून येते की, 25259596 महिला मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला, ज्यांची संख्या 23534720 पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक होती. याव्यतिरिक्त, 'इतर' (Other) श्रेणीतील 4517 मतदारांनीही या निवडणुकीत सहभाग घेतला. करूर मतदारसंघात राज्यात सर्वाधिक, म्हणजेच लक्षणीय 93.41 टक्के मतदानाची नोंद झाली; त्यापाठोपाठच 93.36 टक्के मतदानासह वीरपांडीचा क्रमांक लागला. याउलट, मदुराई उत्तर मतदारसंघात राज्यात सर्वात कमी, म्हणजेच 72.22 टक्के मतदान झालं.

