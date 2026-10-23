राहुल गांधींच्या क्षमतेपलीकडची गोष्ट म्हणजे 'मोदींची विकेट घेणे', आंदोलनांतून सरकारे बदलता येत नाहीत- रामदास आठवले
भारतात आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकार बदलता येत नाही. सरकार बदलायचे असेल, तर जनतेने मतपेटीद्वारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असंही रामदास आठवले म्हणालेत.
Published : October 23, 2026 at 7:36 PM IST
जयपूर: काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी आयोजित केलेल्या आंदोलनांवर टीका करताना केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंनी इंडिया आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भारतात आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकार बदलता येत नाही. सरकार बदलायचे असेल, तर जनतेने मतपेटीद्वारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असंही रामदास आठवले म्हणालेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत त्यांनी म्हटले की, 'मोदींची विकेट घेणे हे राहुल गांधींच्या क्षमतेपलीकडचे काम आहे.
आंदोलनांतून सरकारे बदलता येत नाहीत : शुक्रवारी जयपूर दौऱ्यावर असताना रामदास आठवले यांनी 'पिंक सिटी प्रेस क्लब'च्या 35 व्या स्थापना दिन सोहळ्याला हजेरी लावली. क्रिकेटच्या भाषेत टिप्पणी करत त्यांनी म्हटले की, 2029 मध्ये ते स्वतः आणि मोदी मिळून 'राहुल गांधींची विकेट घेतील'. मोदींना सत्तेतून हटवण्याची गोष्ट तर दूरच, राहुल गांधींच्या आवाक्यातही ती गोष्ट नाही. आंदोलनांतून सरकारे बदलता येत नाहीत. जंतर मंतरवर होणाऱ्या आंदोलनांचा संदर्भ देत आठवले म्हणाले की, जे कोणी जंतर मंतरवर जातात, त्यांना शेवटी 'आत' (तुरुंगात) जावे लागते. विरोधकांना संदेश देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाहीत सरकार बदलण्याचा अधिकार जनतेकडे असतो आणि असा निर्णय निवडणुकीद्वारेच घेतला जाऊ शकतो.
भारताची परिस्थिती वेगळी आहे : रामदास आठवले यांनी नमूद केले की, लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु अशा आंदोलनांतून सत्ता परिवर्तन होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे अवास्तव आहे. नेपाळ आणि बांगलादेशची उदाहरणे दिली जातात, जिथे आंदोलनांतून सरकारे बदलली गेली, परंतु भारताची परिस्थिती वेगळी आहे. भारतात सरकार बदलण्याचा मार्ग निवडणुकीतून जातो, जिथे जनता आपला मतदानाचा अधिकार वापरून सरकार निवडते.
निवडणूक आयोगावरील आरोप फेटाळले : केंद्रीय मंत्र्यांनी काँग्रेसद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करणे आणि त्यांना केंद्र सरकारशी जोडण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, विरोधी पक्ष केवळ सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी आयोगावर असे आरोप करत आहे. काँग्रेसवर दुहेरी मापदंड वापरल्याचा आरोप करत आठवले म्हणाले की, ज्या राज्यांत काँग्रेस निवडणूक जिंकते, तिथे ते कधीही "मते चोरल्याचा" मुद्दा उपस्थित करत नाहीत. त्यांनी असेही नमूद केले की, निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे निरर्थक आहे.
निवडणूक आयोगाला राजकीय वादात ओढणे अयोग्य : मतदार याद्यांच्या संदर्भात आठवले यांनी स्पष्ट केले की, ज्या व्यक्ती स्थलांतरित झाल्या आहेत किंवा ज्यांनी दीर्घकाळापासून मतदान केलेले नाही, अशा लोकांच्या नावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. त्यांनी दावा केला की, अशा लोकांची संख्या मोठी आहे ज्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही. मात्र, त्यांनी या दाव्यांच्या पुष्ट्यर्थ कोणतीही सविस्तर आकडेवारी दिली नाही. त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, निवडणूक आयोगाला राजकीय वादात ओढणे अयोग्य आहे.
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