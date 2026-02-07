ETV Bharat / bharat

जत्रेतील झुलता पाळणा कोसळला, पोलीस अधिकाऱ्याचा मृत्यू, अनेक नागरिक जखमी

सूरजकुंड मेळ्यात झूला कोसळून एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असून, अन्य काही नागरिक जखमी झाले आहेत.

Swing Collapses Surajkund Fair
सूरजकुंड मेळा झूला अपघात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 10:23 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 10:34 PM IST

फरिदाबाद : हरियाणातील फरिदाबादमध्ये एक मोठा अपघात झाला. सूरजकुंड मेळ्यात झूला कोसळून पलवल येथील रहिवासी पोलीस निरीक्षक जगदीश प्रसाद यांचा मृत्यू झाला, तर १२ जण जखमी झाले आहेत. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी या संपूर्ण घटनेवर दुःख व्यक्त केलं आहे.

झुलणारी बोट अचानक कोसळली - फरिदाबादमधील सूरजकुंड मेळ्यातील एक झुलणारी बोट अचानक कोसळली. यामुळं घटनास्थळी गोंधळ उडाला होता. अपघातावेळी बोटीत १२ हून अधिक लोक होते. झुला कोसळला त्यात पलवल येथील रहिवासी पोलीस निरीक्षक जगदीश प्रसाद यांचा मृत्यू झाला. उर्वरित जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. हा अपघात संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास घडल्याचं वृत्त आहे.

मेळ्यात झूला कोसळून झाला अपघात (ETV Bharat Reporter)

पोलिसांकडून तपास सुरू - तांत्रिक बिघाडामुळं स्विंगची मोटर निकामी झाली आणि बेअरिंग तुटले. यामुळं हा अपघात झाला. घटनेनंतर झूला तत्काळ बंद करण्यात आला. पोलिसांचं एक पथक घटनास्थळी दाखल झालं होतं. पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. झुल्याच्या चालकाची चौकशी केली जात आहे. सुरक्षा तपासणी देखील सुरू आहे. मेळ्यातील इतर झुल्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं दु:ख - हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी या घटनेवर दुःख व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले की, "फरिदाबादमधील सूरजकुंड मेळ्यादरम्यान झालेल्या अपघातामुळे मला खूप दुःख झालं. या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती मी मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. जखमींवर त्वरित आणि योग्य उपचार मिळावेत यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना जारी करण्यात आली आहेत. हरियाणा सरकार जखमींना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत करत आहे."

चौकशीचे दिले आदेश - पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा म्हणाले, "शनिवारी संध्याकाळी सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय स्वयंपूर्ण हस्तकला महोत्सव २०२६ दरम्यान झुल्याच्या परिसरात एक दुर्दैवी दुर्घटना घडली. संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व जखमींना सर्वोत्तम उपचार दिले जात आहेत. सर्व जखमी लवकर बरे व्हावेत अशी मी प्रार्थना करतो."

संपादकांची शिफारस

