पश्चिम बंगालमध्ये 'अधिकारी'राज! सुवेंदू अधिकारी यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ
सुवेंदू अधिकारी यांनी आज (9 मे) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे.
Published : May 9, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 11:53 AM IST
कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या सत्तेत आता 'अधिकारी' राज सुरू झालं आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी आज (9 मे) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपाचे 'अधिकारी' मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. तृणमुलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव करुन सुवेंदू अधिकारी यांनी नवा विक्रम केला.
Kolkata | BJP leader Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal since independence pic.twitter.com/ZoMOINT6RX— ANI (@ANI) May 9, 2026
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री शपथविधीला उपस्थित - कोलकाता येथील ब्रिगेड परेड मैदानावर नवीन सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह एनडीएच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी सोहळा पार पडला. सुवेंदू अधिकारी यांच्या शपथविधीच्या सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार देखील पोहोचल्या होत्या. यावेळी नरेंद्र मोदींनी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंचावर उपस्थित असणाऱ्या सगळ्या एनडीएच्या नेत्यांची भेट घेतली.
#WATCH Kolkata | BJP leader Suvendu Adhikari greets PM Narendra Modi and other senior leaders of the NDA after taking oath as the Chief Minister of West Bengal pic.twitter.com/xjgOgTh6U9— ANI (@ANI) May 9, 2026
बंगालमध्ये 'अधिकारी' पर्व - भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली कोलकाता येथे शुक्रवारी झालेल्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांची भाजपा विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली होती.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा मुख्यमंत्री - निवडणुकीच्या निकालांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी गुरुवारी विधानसभा विसर्जित केली. राज्यपाल कार्यालयाने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत कलम 174(2)(ब) अंतर्गत हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं 207 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. तर 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला 80 जागांवर समाधान मानावं लागलं.
#WATCH Kolkata | BJP leader Suvendu Adhikari takes oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal since independence pic.twitter.com/tTMotWpIld— ANI (@ANI) May 9, 2026
दशकांच्या गैरकारभाराचा अंत - मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यापूर्वी सुवेंदू अधिकारी यांनी कोलकाता येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत केलं. त्यांनी 'एक्स' पोस्टमध्ये लिहिलं, "पश्चिम बंगालसाठी खरोखरच एक ऐतिहासिक सकाळ आहे. दूरदर्शी नेते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत करणं हा अत्यंत अभिमान आणि आनंदाचा क्षण आहे. आज, स्वातंत्र्यानंतर पश्चिम बंगालमधील पहिल्या भाजपा सरकारचा शपथविधी सोहळा पाहताना, आपण आपल्या राष्ट्रपित्यांची स्वप्ने साकार करत आहोत. आज अनेक दशकांच्या गैरकारभाराचा अंत झाला असून, विकास, शांतता व समृद्धीच्या 'डबल इंजिन' युगाची सुरुवात झाली आहे."
