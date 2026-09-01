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ममता बॅनर्जींच्या पुतणीचा संशयास्पद मृत्यू; बेकायदेशीर मार्गाने नोकरी मिळवल्याचा होता आरोप

रामपूरहाट पोलीस ठाण्याचे एक पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह रामपूरहाट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.

Mamata Banerjee niece death
ममता बॅनर्जींच्या पुतणीचा संशयास्पद मृत्यू (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2026 at 6:54 PM IST

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रामपूरहाट : मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची पुतणी वृष्टी मुखर्जी हिचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक तपासात मृत्यूचे कारण आत्महत्या असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. वृष्टी मुखर्जी या ममता बॅनर्जींचे मामाचे सुपुत्र निहार मुखर्जी यांची कन्या होत्या. त्यांचा मृतदेह बीरभूम जिल्ह्यातील रामपूरहाटमधील कुसुंबा गावातील त्यांच्या घरातून ताब्यात घेण्यात आला. मंगळवारी सकाळी घराच्या दुसऱ्या मजल्यावरील एका खोलीत त्या गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्या. कुटुंबीयांनी त्वरित पोलिसांना याची माहिती दिली. ही बातमी मिळताच रामपूरहाट पोलीस ठाण्याचे एक पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह रामपूरहाट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.

काही काळातच वैयक्तिक कारणास्तव त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला : मात्र, वृष्टी यांनी असे टोकाचे पाऊल का उचलले, याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दरम्यान, रामपूरहाट पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे. वृष्टी मुखर्जी यांच्यावर प्राथमिक शिक्षक आणि 'ग्रुप सी' कर्मचारी पदांच्या भरतीबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. बेकायदेशीर मार्गाने किंवा अनियमितता करून नोकरी मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, स्कूल सर्व्हिस कमिशनने रद्द केलेल्या नियुक्त्यांच्या यादीत त्यांचे नाव आल्याचे वृत्त होते; त्या यादीत त्यांचा क्रमांक 608 होता. तरीही नोकरी स्वीकारल्यानंतर काही काळातच वैयक्तिक कारणास्तव त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.

मामाचे घर जवळच असलेल्या कुसुंबा गावात : स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वृष्टी आणि त्यांचे पती यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू होती. त्यांचा विवाह रामपूरहाट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आयाश गावातील एका कुटुंबात झाला होता आणि त्यांना 12 वर्षांचे मूल असल्याचे समजते. कौटुंबिक वादाचा त्यांच्या मृत्यूशी काही संबंध आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. ममता बॅनर्जी यांचे मूळ गाव रामपूरहाट ब्लॉक 1 मधील चाकाईपूर हे आहे. त्यांचे मामाचे घर जवळच असलेल्या कुसुंबा गावात आहे, जिथे त्यांचे मामा अनिल मुखर्जी आणि चुलत भाऊ निहार मुखर्जी यांचे कुटुंबीय राहतात. कुसुंबा गावाशी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बालपणीच्या अनेक आठवणी जोडलेल्या आहेत. वृष्टी यांच्या निधनामुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. शवविच्छेदनाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले.

TAGGED:

MAMATA BANERJEE NIECE DEATH
BRISHTI MUKHERJEE
RAMPURHAT
ममता बॅनर्जींच्या पुतणीचा मृत्यू
MAMATA BANERJEE NIECE DIE

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