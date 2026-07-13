नागालँडमध्ये आसाम रायफल्सच्या ताफ्याजवळ IED स्फोट; एक जवान हुतात्मा, 4 जण जखमी
या घटनेत आसाम रायफल्सचा एक जवान हुतात्मा झाला आणि चार जण जखमी झाले आहेत.
Published : July 13, 2026 at 8:54 PM IST
गुवाहाटी/दिमापूर/तेजपूर : नागालँडमधील दिमापूरजवळ सुखोवी चुमोकेदिमा रस्त्यावर आसाम रायफल्सच्या वाहनाला सोमवारी (13 जुलै) संशयित आयईडीनं (IED) लक्ष्य करण्यात आलं. या घटनेत आसाम रायफल्सचा एक जवान हुतात्मा झाला आणि चार जण जखमी झाले आहेत.
एक जवान हुतात्मा, 4 जण जखमी : प्राथमिक माहितीनुसार, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका ऑटो-रिक्षामध्ये स्फोटक उपकरण लपवून ठेवण्यात आले होते आणि चुमोकेदिमा व दिमापूर दरम्यानच्या लोंगी परिसरातून आसाम रायफल्सचे वाहन जात असताना रिमोट कंट्रोलने त्याचा स्फोट घडवण्यात आला, असा संशय आहे. स्फोटात आसाम रायफल्सचा एक जवान हुतात्मा झाला, तर चार जण जखमी झाले. जवळच असलेले दोन नागरिकही किरकोळ जखमी झाले. त्यांना जखमी सुरक्षा जवानांसोबत जवळच्या वैद्यकीय केंद्रात नेण्यात आले.
A suspected IED blast has been reported near Sukhovi on Assam Rifles vehicles. One fatality and four injuries have been reported. The operation is in progress. Further details are awaited: Defence PRO, Kohima and Imphal pic.twitter.com/cv8T2T80m2— IANS (@ians_india) July 13, 2026
कोहिमा संरक्षण जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडून दुजोरा : या घटनेबाबत कोहिमा संरक्षण जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. शोखुवीजवळ आसाम रायफल्सच्या वाहनांना लक्ष्य करून एक संशयित आयईडी स्फोट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच सुरुवातीला एका मृत्यूची आणि चार जण जखमी झाल्याची माहिती कोहिमा संरक्षण जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी देत एक सुरक्षा मोहीम सुरू असून पुढील माहितीची प्रतीक्षा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मोठी शोधमोहीम सुरू : दरम्यान, स्फोटानंतर सुरक्षा दलांनी तत्काळ परिसर सील केला आणि जबाबदार व्यक्तींना शोधण्यासाठी मोठी शोधमोहीम सुरू केली. घटनास्थळाची पाहणी करून वापरलेल्या स्फोटकाचा प्रकार निश्चित करण्यासाठी बॉम्ब निकामी पथकं आणि फॉरेंसिक पथकंही घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. जखमींच्या प्रकृतीबद्दल अद्याप अधिकृतपणे माहिती देण्यात आलेली नाही. अधिकारी तपास करत असून, आसाम रायफल्स आणि नागालँड पोलिसांच्या अधिकृत निवेदनांची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा :