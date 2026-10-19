टायगर श्रॉफवर गोळीबार करणाऱ्या संशयित हल्लेखोरांना अटक; राजस्थानमधील कोटा येथून पोलिसांनी पकडले
अभिनेता टायगर श्रॉफवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेप्रकरणी कोटा पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे.
Published : October 19, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 12:22 PM IST
नवी दिल्ली- अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार करणाऱ्या तिघांना राजस्थानमधील कोटा येथून अटक करण्यात आली आहे. सध्या या तिघांचीही चौकशी सुरू आहे. रविवारी अभिनेत्यावर गोळीबार करणाऱ्यांमध्ये यातील दोन जण सामील असल्याचा संशय आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेता टायगर श्रॉफवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेप्रकरणी कोटा पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांची चौकशी केली जात असून, त्यापैकी दोन जण रविवारी अभिनेत्यावर गोळीबार करणारे व्यक्ती असल्याचे समजते.
प्राथमिक माहितीनुसार, पोलिसांपासून वाचण्यासाठी हे तिघेही रेल्वेने मुंबईतून पळून गेले होते. त्यांनी महाराष्ट्राची सीमा ओलांडून शेजारील गुजरात राज्यात प्रवेश केला होता. राजस्थानमधील कोटा रेल्वे स्थानकावर रेल्वेने प्रवास करत असताना या हल्लेखोरांना पकडण्यात आले.
#WATCH | Firing on Bollywood actor Tiger Shroff: Three accused have been arrested by Rajasthan's Kota Police. Two are residents of Haryana and one of Bihar. The Kota City Police team apprehended them from a train, Kota SP Tejaswani Gautam confirmed to ANI (Visuals from Kota SP Office)— ANI (@ANI) October 19, 2026
टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात फरार असलेल्या तिन्ही आरोपींना राजस्थानच्या कोटा रेल्वे स्थानकावरून ॲंटी गँगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) आणि राजस्थान पोलिसांनी अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी दोघे हरियाणाचे रहिवासी आहेत, तर एक आरोपी बिहारचा असून, तो सध्या कामानिमित्त मुंबईत वास्तव्याला होता.
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