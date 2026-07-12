दंतेवाड्यात आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांकडून मिळालेल्या माहितीवरून शस्त्रे, दारूगोळा, सोने आणि रोख रक्कम जप्त
दंतेवाडा जिल्ह्यात दक्षिण बस्तर भागात आणि कांकेर-नारायणपूर सीमेजवळ पोलीस आणि सुरक्षा दलांना मोठं यश मिळालं आहे.
Published : July 12, 2026 at 5:58 PM IST
दंतेवाडा/कांकेर: छत्तीसगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात दक्षिण बस्तर भागात आणि कांकेर-नारायणपूर सीमेजवळ पोलीस आणि सुरक्षा दलांना मोठं यश मिळालं आहे. नुकतेच आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात परतलेल्या नक्षलवाद्यांच्या नेमक्या ठिकाणाचा मागोवा घेतल्यानंतर दंतेवाडा जिल्ह्यातील दक्षिण बस्तर भागात बारसूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तोडमा गावाच्या जंगलात आणि डोंगराळ भागात शोधमोहीम राबवण्यात आली. यावेळी जमिनीखाली लपवून ठेवलेला शस्त्रसाठा, स्फोटकं, रोकड आणि सोन्याचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला.
मोठा शस्त्रसाठा जप्त : दंतेवाडा जिल्ह्यातील दक्षिण बस्तर भागात बारसूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तोडमा गावाच्या जंगलात शोधमोहिमेदरम्यान पोलिसांनी अंदाजे 16 लाख रुपयांची 116 ग्रॅम सोन्याची बिस्किटं आणि 2 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे. तसंच एक इन्सास रायफल, 16 इन्सास मॅगझिन्स, चार एके-47 मॅगझिन्स, 68 एके-47 काडतुसे, 23 एसएलआर मॅगझिन्स आणि 34 एसएलआर काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. याचबरोबर, पाच 12-बोर बंदुका, सात 12-बोर काडतुसे, तीन बीजीएल लाँचर, एक बीजीएल सेल, दोन कार्बाइन मॅगझिन, आठ .303 काडतुसे, 45 .303 चार्जर, सहा 8 मिमी काडतुसे, 10 तुटलेल्या भरमार बंदुका, एक रिव्हॉल्व्हर आणि एक एअरगन जप्त करण्यात आल्या. याशिवाय सहा टिफिन बॉम्ब, चार पाईप बॉम्ब, 122 अॅरो बॉम्ब, एक पॅरा बॉम्ब, दोन देशी बनावटीचे हँड ग्रेनेड, दोन देशी बनावटीचे मॉर्टर, स्टीलच्या पेटीतील जिलेटीन, 20 डेटोनेटर्स, कोडेक्स वायरचा एक बंडल, 14 कुकर, नक्षलवाद्यांचे गणवेश, औषधे, पत्रके आणि दैनंदिन वापराच्या इतर वस्तूही जप्त करण्यात आल्या.
मोठा कट उधळला : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला करण्यासाठी आणि स्वतःच्या कारवाया करण्यासाठी ही शस्त्रं आणि स्फोटकं विविध ठिकाणी जमिनीखाली लपवून ठेवली होती. ती वेळेवर जप्त केल्यामुळं नक्षलवाद्यांचा एक मोठा कट उधळला गेला. दंतेवाडा पोलिसांनी सांगितलं की, आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांनी दिलेल्या अचूक माहितीवरून हे स्पष्टपणे दिसून येतं की, ते हिंसेचा मार्ग सोडून विकास आणि शांततेच्या मार्गावर पुढं जात आहेत. तसंच पोलिसांनी इतर सक्रिय नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात सामील होऊन प्रदेशाच्या विकासात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, ही कारवाई बस्तर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीना, सीआरपीएफचे उप पोलीस महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स) राकेश चौधरी आणि दंतेवाडाचे पोलीस अधीक्षक गौरव राय यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आली. या कारवाईचे पर्यवेक्षण अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राम कुमार बर्मन आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (नक्षल ऑपरेशन्स) जितेंद्र कुमार खुंटे यांनी केले.
कांकेर-नारायणपूर सीमेजवळ शस्त्रसाठा जप्त : दुसरीकडे, नक्षलविरोधी कारवाईदरम्यान बीडीएस, डीआरजी आणि बीएसएफच्या संयुक्त पथकानं कोयलीबेडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कांकेर-नारायणपूर सीमेजवळ नक्षलवाद्यांचा एक मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला. या भागात जेव्हा सुरक्षा दलांचे पथक अल्परस आणि गुमचूर या गावांच्या दरम्यानच्या जंगलमय आणि डोंगराळ भागात पोहोचले, तेव्हा त्यांना जमिनीखाली काहीतरी लपवलेले असल्याचा संशय आला. संयुक्त शोध मोहिमेत सहभागी झालेल्या जवानांनी तत्काळ परिसराला घेराव घालून तपास सुरू केला. यावेळी शस्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. कांकेरचे पोलीस अधीक्षक निखिल राखेचा यांनी सांगितलं की, "डीआरजी, बीएसएफ आणि बीडीएसची संयुक्त पथकं नक्षलग्रस्त सीमावर्ती भागात सातत्यानं कारवाया करत आहेत. 11 जुलै रोजी केलेल्या शोध मोहिमेदरम्यान, सुरक्षा दलांना नक्षलवाद्यांचा एक साठा सापडला होता, जिथून आज, 12 जुलै रोजी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले."
जप्त केलेल्या वस्तूंची यादी :
303 रायफल्स - 2
303 रायफल्ससाठी 32 जिवंत काडतुसे
लॅपटॉप - 1
टॅब्लेट - 1
वायरलेस बॅटरी - 3
रेडिओ सेट - 1
नक्षलवादी गणवेश - 2
पाऊच - 5
चार्जर - 2
सामान्य बॅटरी - 1
सातत्यानं शोधमोहीम राबवली जातेय : कांकेर-नारायणपूर सीमेजवळील या संयुक्त कारवाईचं नेतृत्व बीएसएफ एसी अंकुश कुमार, कोयलीबेडा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक निर्मल जांगडे, बीएसएफ निरीक्षक अनुज कुमार, उपनिरीक्षक नवीन प्रकाश आणि सौरभ यादव, तसंच डीआरजी टीम कमांडर सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र नेताम यांनी केले. पोलिसांनी सांगितलं की, कांकेर-नारायणपूर सीमेवरील नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सातत्यानं व्यापक शोधमोहीम राबवली जात आहे. नक्षलवादी कारवायांना प्रभावीपणे आळा घालणे आणि परिसरात शांतता व सुरक्षा राखणे, हे सुरक्षा दलांचे उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा :