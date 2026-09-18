हरिद्वारमध्ये सुरेंद्र कोलीची आत्महत्या; निठारी हत्याकांड प्रकरणात न्यायालयानं केली होती निर्दोष मुक्तता
नोएडा निठारी हत्याकांड प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र कोली यानं हरिद्वारमध्ये आत्महत्या केल्याचं वृत्त आहे.
Published : September 18, 2026 at 2:10 PM IST
हरिद्वार : उत्तराखंडमधील हरिद्वारमधून एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. नोएडा येथील निठारी हत्याकांड प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र कोली यानं हरिद्वारमध्ये आत्महत्या केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेंद्र कोलीचा मृतदेह शुक्रवारी (18 सप्टेंबर) हरिद्वार शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भूपतवाला भागातील एका चहाच्या टपरीवर आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि तपास सुरू केला. पोलिसांच्या मते, प्राथमिक दृष्ट्या हे प्रकरण आत्महत्येचं असल्याचं दिसतं. मात्र, आत्महत्येच्या कारणांचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, 2006 मध्ये उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील प्रसिद्ध निठारी हत्याकांड घटनेत सुरेंद्र कोलीचं नाव समोर आलं होतं. या प्रकरणात पोलिसांनी सुरेंद्र कोळीला मुख्य आरोपी बनवलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं 2025 मध्ये सुरेंद्र कोली याची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती.
भूपतवाला इथं चहाचं दुकान चालवत होता : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूपतवाला परिसरातील लालमाता मंदिरासमोरील एका चहाच्या टपरीवर 50 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत आढळून आला. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी जवळच्या रहिवाशांकडून माहिती घेतली. मृताची ओळख अल्मोरा येथील भिकियासैन मंगरुखाल गावचा रहिवासी शंकू राम यांचा मुलगा सुरेंद्र कोली अशी पटली आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, सुरेंद्र कोली गेल्या काही महिन्यांपासून हरिद्वारमध्ये राहत होता. तो भूपतवाला परिसरात चहाचे दुकान चालवत होता. शुक्रवारी त्यानं दुकानातच आत्महत्या केली.
आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट : पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेंद्र कोली केवळ चार दिवसांपूर्वीच हरिद्वार शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आला होता. त्यानं भूपतवाला इथं चहाचं दुकान उघडलं होतं. त्यापूर्वी तो हरिद्वारच्या रोशनाबाद इथं सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होता. पोलीस सध्या सुरेंद्र कोळीच्या हरिद्वारमधील निवासस्थानाची, त्याच्या ओळखीच्या लोकांची आणि त्याच्या अलीकडील हालचालींची माहिती गोळा करत आहेत. पोलिसांच्या मते, ही आत्महत्या कौटुंबिक कलहामुळं झाल्याचा संशय आहे. आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप निश्चित झालं नसलं तरी, प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, निठारी प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर कुटुंबीयांनी त्याला वाळीत टाकलं होतं.
पोलिसांकडून तपास सुरू : पोलिसांनी मृतदेह सुरेंद्र कोलीचा शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. घटनास्थळी कोणतीही आत्महत्या चिठ्ठी सापडली आहे का, याचाही तपास सुरू आहे. तसंच पोलीस जवळपासच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासत असून, मृताच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची चौकशी करत आहेत. तपास सुरू आहे. शहर कोतवालीचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक कुंदन सिंग राणा यांनी सांगितलं की, "मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. सुरेंद्र कोली हरिद्वारमध्ये राहत होता आणि तो चहाचे दुकान चालवत होता. प्रथमदर्शनी, हे प्रकरण आत्महत्येचं असल्याचं दिसते. शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचं नेमकं कारण समजून येईल. तसंच या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे."
काय आहे निठारी हत्याकांड प्रकरण? : 2005 मध्ये मोहिंदर सिंग पंढेरनं उत्तर प्रदेशातील नोएडाच्या सेक्टर-31 मधील डी-5 निठारी गावात एक बंगला विकत घेतला. या बंगल्यात तो एकटाच राहत होता. त्यानं बंगल्याची देखभाल आणि स्वयंपाकासाठी सुरेंद्र कोलीला कामावर ठेवलं होते. 2005 ते 2006 दरम्यान, या परिसरातून मुलं आणि तरुणी बेपत्ता झाल्याच्या अनेक घटना नोंदवण्यात आल्या. सुरुवातीला पोलिसांनी ही प्रकरणं गांभीर्याने घेतली नाहीत, परंतु एक मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांनी तपास सुरू केला आणि मोहिंदर सिंग पंढेर याच्या बंगल्यामागील गटारातून 19 सांगाडे जप्त केले. या घटनंमुळे देशभरात खळबळ उडाली. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. सीबीआयनं मोहिंदर सिंग पंढेर आणि सुरेंद्र कोलीला या प्रकरणात आरोपी म्हणून घोषित केलं. तपास पुढं सरकत असताना, 2009 मध्ये गाझियाबाद येथील सीबीआय न्यायालयानं दोघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र, नंतर हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. आपल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही आरोपींना निर्दोष ठरवून त्यांची मुक्तता केली होती.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)
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