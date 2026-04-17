सूरतमध्ये भेसळयुक्त तुपाच्या कराखान्यावर छापेमारी ; तब्बल 'इतकं' बनावट तूप जप्त
सूरतमध्ये भेसळयुक्त तूप बनवणाऱ्या कारखान्यावर सूरत पोलिसांच्या एसओजी पथकानं छापेमारी केली. या छाप्यात तब्बल 2 हजार किलो तूप जप्त करण्यात आलं.
Published : April 17, 2026 at 5:13 AM IST
सूरत : सूरतमध्ये पुन्हा एकदा भेसळयुक्त तूप तयार करणाऱ्या एका कारखान्याचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. विशेष कृती दल SOG विभागानं GIDC परिसरात असलेल्या या भेसळयुक्त तुपाच्या कारखान्यावर छापा टाकला. या छाप्यात २,००० किलोहून अधिक भेसळयुक्त तूप जप्त करण्यात आलं. पोलिसांनी या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक केली आहे.
छापेमारीत भेसळयुक्त 2 हजार किलो तूप जप्त : मिळालेल्या माहितीनुसार, SOG पथकानं सूरतच्या सचिन GIDC परिसरातील एका कारखान्यावर आणि चोऱ्यासीतील तलंगपूर येथील एका गोदामावर छापा टाकला. या ठिकाणांवरून २,०२९ किलो भेसळयुक्त तूप जप्त करण्यात आलं. शिवाय, पोलिसांनी ३६ लाख रुपयांचा मुद्देमालही जप्त केला. कारखान्याच्या आवारातून भरत पोलारा आणि अमीन वधवानिया या दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली.
पाम तेलात मिसळत रासायनिक रंग : पोलिसांच्या तपासात आरोपी भेसळीचे रॅकेट चालवत होते, असं उघड झालं. केवळ १ किलो शुद्ध तुपामध्ये ते पाम तेल, विशेष रासायनिक अर्क आणि कृत्रिम रंग इतक्या खुबीनं मिसळत असत की, कोणताही सामान्य नागरिक केवळ वास किंवा दिसण्यावरून अस्सल आणि बनावट तुपातील फरक ओळखू शकत नसे. ग्राहकांची फसवणूक करण्यासाठी, आरोपी डॉक्टरांप्रमाणेच सिरिंजचा वापर करून रासायनिक मिश्रणाचं प्रमाण अचूकपणे मोजत असत. चौकशीदरम्यान, आरोपींनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी हे भेसळयुक्त तूप बाजारातील दरापेक्षा कमी किमतीत झोपडपट्टी भागातील किराणा दुकानं, महामार्गालगतची हॉटेल्स आणि ढाबे, तसेच शेजारच्या जिल्ह्यांमधील बाजारपेठांमध्ये विकत असत, असं कबूल केलं.
भेसळीच्या तुपाला गाईचं म्हणून विकलं : सूरत शहराचे पोलीस उपायुक्त (SOG) राजदीप सिंग नाकुम यांनी सांगितलं की, SOG नं बनावट तूप निर्मिती करणाऱ्या एका कारखान्याचा पर्दाफाश केला आहे. दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, २,००० किलोहून अधिक तूप जप्त करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मुद्देमालाचे मूल्य १५ लाख रुपये इतके आहे. तसेच या गुन्ह्यात सहभागी असलेले आरोपी दक्षिण गुजरातमधील विविध किरकोळ विक्री केंद्रांवर हे तूप विकत असत. ते दुकानदारांच्या मागणीनुसार तूप तयार करत, त्यात भेसळ करत आणि त्यानंतर त्याची विक्री करत असत. गेल्या दोन वर्षांपासून ते हा गोरखधंदा चालवत होते. त्यांनी हे तूप घाऊक दरात ६०० ते ६५० रुपयांना विकलं, तर याच तुपाला किरकोळ बाजारात १,००० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. हे सर्व तूप पाम तेल, वनस्पती तूप आणि वनस्पती लोणी वापरून करण्यात आलं होतं. तरीही त्यांनी त्याची 'गाईचे तूप' म्हणून जाहिरात करुन विक्री केली.
