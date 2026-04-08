चार वर्षाच्या चिमुकलीचं अपहरण : सूरत पोलिसांनी सिनेस्टाईल लावला शोध, अपहरणाचं कारण ऐकून बसेल धक्का
चार वर्षाच्या चिमुकलीचं अपहरण केल्यानं मोठी खळबळ उडाली होती. अखेर पोलिसांनी 84 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर या चिमुकलीला शोधून काढण्यात यश मिळवलं.
Published : April 8, 2026 at 5:41 PM IST
सूरत : चार वर्षीय चिमुकलीचं सूरतमधील अमरोली परिसरातून अपहरण करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. मात्र पोलिसांनी तब्बल 84 तासांच्या अथक शोधमोहिमेतून या चिमुकलीचा शोध घेण्यात यश मिळवलं. या चिमुकलीला शोधण्यासाठी 120 कर्मचारी असलेलं पथक स्थापन करण्यात आलं होतं. अखेर पोलिसांनी अहमदाबादच्या नरोल परिसरातून या चिमुकलीला शोधून काढत आरोपींना बेड्या ठोकल्या. या संपूर्ण मोहिमेवर पोलीस आयुक्तांनी थेट देखरेख ठेवली होती. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त करणराज वाघेला आणि एका उपनिरीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम यशस्वीपणे पार पाडली.
चिमुकलीला शोधण्यासाठी तपासले 1500 सीसीटीव्ही कॅमेरे : या चिमुकलीला शोधण्यासाठी पोलिसांनी सूरत ते सायन आणि वडोदरा ते मुंबई या रेल्वे मार्गांवर बसवण्यात आलेल्या १,५०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचं फुटेज बारकाईनं तपासलं. या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी सायन येथील जलाराम मंदिरासमोरील एका गोदामात जेवण करताना आढळून आला. त्यानंतर तो रेल्वेनं प्रवास करताना दिसून आला. चिमुकलीचं छायाचित्र सोशल मीडियांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यासाठी पोलिसांनी १ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामाला लावलं. दरम्यान, अहमदाबादच्या नरोल भागातून मिळालेल्या अचूक माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी तो परिसर वेढून टाकला. त्यानंतर पोलसांनी आरोपीला अटक केली. याबाबत "वैद्यकीय तपासणीमध्ये मुलीवर कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक अत्याचार किंवा इतर कोणताही अनुचित प्रकार घडल्याचं दिसून आलं नाही. ही आमच्यासाठी सर्वात मोठी दिलासादायक बाब आहे," असं अतिरिक्त पोलीस आयुक्त करणराज वाघेला यांनी सांगितलं.
कोण आहे आरोपी ? : पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीची ओळख 'पप्पू' उर्फ 'सिनिया खाडिया' अशी झाली आहे. तो मूळचा दाहोद जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. आरोपी स्वतः दोन मुलांचा बाप आहे, तसेच पोलिसांनी गोळा केलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, त्याची पत्नी हयात नसून तिचं निधन झालं आहे.
का केलं आरोपीनं मुलीचं अपहरण : आरोपीच्या चौकशीदरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक खुलासा झाला आहे. जर लहान मुलं सोबत असतील, तर लोक त्याला लवकर पैसे देतील. त्यासह त्याला त्याला सहजपणे जेवण मिळेल, असं आरोपीला वाटत होतं. नेमक्या याच कारणास्तव त्यानं या चिमुकलीचं अपहरण केलं. पोलिसांना आरोपीच्या सोबत आणखी दोन लहान मुलंही आढळून आली. या मुलांचे पालक कोण आहेत, त्यांचा आरोपीशी काय संबंध आहे आणि ती मुलं आरोपीच्या ताब्यात कशी आली, या सर्व बाबींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस सध्या त्या मुलांच्या पालकांचा तपास करत आहेत. या संपूर्ण शोधमोहिमेत सूरत पोलिसांच्या बरोबर रेल्वे पोलीस आणि रेल्वे संरक्षण दल यांनीही महत्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळेच सलग ८४ तास चाललेल्या अथक परिश्रमानंतर त्या निष्पाप चिमुरडीची तिच्या कुटुंबाशी यशस्वीपणे पुनर्भेट घडवून आणण्यात आली आहे. त्या मुलीच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांप्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त केली.
