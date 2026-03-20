एटीएममधून रोख आलीच नाही बाहेर, ग्राहकाच्या खात्यातून कटले पैसे : तब्बल 8 वर्षानं झालं असं काही . . .
एटीएममधून पैसे काढताना खात्यातून पैसे कट झाले मात्र रोख बाहेर आलीच नाही. त्यामुळे सूरतच्या ग्राहकाला मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
Published : March 20, 2026 at 5:58 PM IST
सूरत : एका ग्राहकानं एटीएममधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न करताना मशीनमधून एकही रुपया बाहेर आला नाही. मात्र त्याच्या बँक खात्यातून १० हजार रुपयांची रक्कम वजा करण्यात आली. ही घटना २०१७ मध्ये घडली होती. बँका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडं तक्रारी दाखल करण्यात आठ वर्षे घालवूनही, यावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. अखेर, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, सूरत ग्राहक मंच आयोगानं या प्रकरणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. त्यानुसार बँकेला आयोगानं चांगलाच दणका दिला आहे. जितेशकुमार महेंद्रकुमार गांधी असं या घटनेतील ग्राहकाचं नाव आहे.
एटीएममधून पैसे काढताना पैसे कटले पण रोख आलीच नाही : क्षुल्लक वाटणाऱ्या या घटनेनं, जितेशकुमार महेंद्रकुमार गांधी यांना आठ वर्षांपूर्वी मोठ्या संकटात लोटलं. शनिवार १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी रात्री ८:०० वाजता, आपल्या कुटुंबाला पैशांची गरज होती, त्यामुळे रोख रक्कम काढण्याकरिता ते बाहेर पडले. त्यांनी उधना परिसरातील 'शुभा रेसिडेन्सी' येथील 'बीआरसी गेट'जवळ असलेल्या 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या (SBI) एटीएममध्ये आपलं 'बँक ऑफ बडोदा'चं डेबिट कार्ड टाकलं. त्यानंतर आपला 'पिन' क्रमांक टाकला. १०,००० रुपये काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची त्यांनी वाट पाहिली. मात्र, मशीनमधून कोणतीही रोख रक्कम बाहेर आली नाही, तसेच त्यांना व्यवहाराची (ट्रान्झॅक्शनची) पावतीही मिळाली नाही.
पैसे कटल्याचा आला मॅसेज : थोड्याच वेळानंतर त्यांच्या मोबाईलवर बँकेकडून त्यांच्या खात्यातून १० हजार रुपये वजा झाल्याचा मॅसेज आला. जितेशभाई हे पाहून अवाक झाले. त्यांनी एटीएमच्या परिसरात सुरक्षारक्षक आहे का हे पाहण्यासाठी आजूबाजूला नजर फिरवली, परंतु त्यांना तिथं कोणीही आढळलं नाही. रात्रीच्या वेळी बँक बंद असल्यानं, ते घरी परतले. दुसऱ्या दिवशी रविवार असल्यानं, त्यांनी सोमवारी 'बँक ऑफ बडोदा'च्या 'डुंभाल' शाखेला भेट दिली. त्यांनी व्यवस्थापकाला संपूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली. व्यवस्थापकानं त्यांना "आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करतो, तुम्ही उद्या पुन्हा या," असं सांगितलं. मात्र, याचा काहीही उपयोग झाला नाही. जितेशभाई यांचे त्यांची पत्नी हिनाबेन यांच्यासोबत संयुक्त बँक खाते होते. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून ते या खात्याशी जोडलेले एटीएम कार्ड वापरत होते. त्यांचा मोबाईल क्रमांक बँकेकडं रितसर नोंदणीकृत होता. त्यांनी बँकेला एटीएम आयडी क्रमांकासह सर्व संबंधित तपशील पुरवले, परंतु तरीही बँकेकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
तक्रार करुनही बँकेकडून मिळाली नाही मदत : २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी, त्यांनी 'बँक ऑफ बडोदा'कडं एक लेखी तक्रार सादर केली. १० मार्च ते २३ मे २०१७ या कालावधीत, त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावरून बँकेचं मुख्यालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना अनेक ईमेल्स पाठवले. मात्र त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर, १२ मार्च २०१७ रोजी त्यांनी उधना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यांनी एटीएमच्या सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली. पोलिसांनीही यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. २१ एप्रिल २०१७ रोजी, त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराचा (RTI) अर्ज दाखल केला, परंतु त्यांना ते फुटेजही मिळालं नाही. २१ एप्रिल २०१७ रोजी त्यांचे वकील मुकेश एम. बोरिचा यांच्यामार्फत दोन्ही बँकांना एक कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली. ही नोटीस दोन्ही बँकांना रितसर बजावण्यात आली होती, तरीही त्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचाचा दणका : अखेरीस त्यांनी २० डिसेंबर २०१७ रोजी सूरत जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचात तक्रार क्रमांक CC/886/2017 दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी आठ वर्षे चालली. अखेर २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निकाल देण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष आर एल कडकर आणि सदस्य पूर्वी जोशी यांनी या खटल्याचं कामकाज पाहिलं आणि निकाल दिला. बँक ऑफ बडोदानं असा युक्तिवाद केला की, संबंधित एटीएम हे स्टेट बँकेच्या मालकीचे आहे. त्यामुळे त्याची जबाबदारी स्टेट बँकेवरच येते. याउलट, स्टेट बँकेनं असा दावा केला की, तो व्यवहार यशस्वी झाला होता आणि त्यांच्या नोंदींनुसार पैसे प्रत्यक्षात काढले गेले होते. मात्र तक्रार मंचाला तक्रारदाराचं म्हणणे अधिक विश्वासार्ह वाटलं. एटीएम मशीनमधून प्रत्यक्षात कोणतीही रोकड बाहेर पडली नव्हती, हे निर्विवादपणे सिद्ध झालं. आयोगानं भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं २०१९ मध्ये जारी केलेल्या एका परिपत्रकाचा संदर्भ दिला. या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, जर एटीएममधून पैसे काढण्याच्या प्रयत्नादरम्यान खात्यातून रक्कम वजा झाली, परंतु मशीनमधून रोकड बाहेर पडली नाही, तर बँकेनं पाच दिवसांच्या आत ती रक्कम आपोआप परत करणं बंधनकारक आहे. यामध्ये कोणताही विलंब झाल्यास, दररोज १०० रुपयांची नुकसानभरपाई देणं आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणात, तब्बल आठ वर्षांचा विलंब झाला होता. परिणामी, आयोगानं दोन्ही बँकांना एक संयुक्त निर्देश जारी केला आणि त्यांना आदेश दिले, "यात तक्रारदाराला १० हजार रुपयाची रक्कम परत करावी. या रकमेवर १८ फेब्रुवारी २०१७ पासून लागू होईल अशा दरानं ९ टक्के व्याज द्यावं. मानसिक छळ आणि मनस्तापापोटी ३ हजार रुपयाची नुकसानभरपाई द्यावी. कायदेशीर खर्चापोटी २ हजार रुपये द्यावेत." ही सर्व देणी ३० दिवसांच्या आत अदा करणं बंधनकारक आहे. तसं करण्यात कसूर झाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. बँकांनी त्यांच्या ग्राहक सेवेमध्ये निष्काळजीपणा दाखवला, असं निरीक्षण आयोगानं नोंदवलं. सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्यात आणि योग्य तपास करण्यात अपयश आल्याबद्दलही बँकांना जबाबदार धरण्यात आलं. जितेशभाई आज अत्यंत आनंदित आहेत. ते म्हणतात, "मला तब्बल आठ वर्षे मानसिक छळ सहन करावा लागला. मी सर्वत्र तक्रारी केल्या. पोलिसांकडे, बँकेकडे, अगदी माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) सुद्धा, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. अखेर, आयोगानं मला न्याय मिळवून दिला आहे. हा निकाल माझ्यासारख्या इतर ग्राहकांसाठी एक आदर्श ठरेल."
