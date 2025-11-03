आईच्या पुण्यतिथीनिमित्त सुरतमधील एका उद्योगपतींनं 290 शेतकऱ्यांना केलं कर्जमुक्त!
उद्योगपती बाबूभाई जिरावाला यांनी आपल्या आईच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या गावातील 290 शेतकऱ्यांचं 89,89,209 रुपयांचं कर्ज फेडलं.
सुरत : पैशानं एखाद्याच्या भावना खरेदी करता येतात का? तर नाही, पण पैशाचा योग्य वापर हा प्रभावित किंवा पीडित लोकांचं जीवन उजळवू शकतो. असच सुरतमधील उद्योगपती बाबूभाई जिरावाला (चोडवाडिया) यांनी मानवतेचं एक अनोखं उदाहरण मांडलं आहे. बाबूभाई जिरावाला आपल्या दिवंगत आईच्या पुण्यतिथीनिमित्त, अमरेली जिल्ह्यातील जीरा गावातील 290 शेतकऱ्यांना गेल्या 30 वर्षांपासून चालत असलेल्या 'फसव्या' कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त केलं आहे.
89,89,209 रुपयांचं कर्ज फेडलं : गुजरातमधील अमरेली जिल्ह्यातील उद्योगपती बाबूभाई जिरावाला यांनी आपल्या आईच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या गावातील 290 शेतकऱ्यांचं 89,89,209 रुपयांचं कर्ज फेडलं. त्यांच्या या मानवतावादी कृतीमुळं गावातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळाली. दरम्यान, या 290 शेतकऱ्यांचा कथित बनावट कर्जाशी संबंधित वाद 1995 पासून सुरू जीरा गावातील जीरा सेवा सहकारी मंडळासोबत होता. या प्रकरणामुळं संबंधित शेतकऱ्यांची झोप उडाली होती.
शेतकऱ्यांची अडचण : या कर्जाच्या ओझ्यामुळं शेतकऱ्यांना त्यांच्या सात एकर जमिनीच्या भवितव्याबद्दल खूप चिंता वाटत होती. त्यांना कोणतीही सरकारी मदत आणि मदत, कर्ज किंवा इतर फायदे मिळाले नाहीत. कर्जामुळं भावांमध्ये जमिनीचं वाटपही होऊ शकलं नाही. त्यामुळं या शेतकऱ्यांना मोठी अडचण येत होती. याबद्दल शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलनं केली. अधिकाऱ्यांना निवेदनं दिली. तसंच याप्रकरणी सरकारनं चौकशी आयोगही नियुक्त केला होता. मात्र, जेव्हा प्रशासकांनी रक्कम देण्यास नकार दिला, तेव्हा या शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच पडली.
आईची पुण्यतिथी संस्मरणीय बनवण्याचा निर्णय : उद्योगपती बाबूभाई आणि त्यांचे मोठे भाऊ घनश्यामभाई यांनी आपल्या आईची पुण्यतिथी संस्मरणीय बनवण्याचा निर्णय घेतला. बाबूभाईंनी भावूक होत सांगितलं की, त्यांच्या आईची प्रेरणाच या महान कार्याला कारणीभूत ठरली. दरम्यान, आईचं नाव कोणत्याही फलकावर लिहिलं नसलं तरी ते शेतकऱ्यांच्या हृदयात नक्कीच कोरलं जाईल, असं काम करण्याचं या दोन्ही भावांनी ठरवलं होतं. या निर्णयानंतर, बाबूभाईंनी लाभ पंचमीला 290 शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी ही रक्कम बँकेत जमा केली.
शेतकऱ्यांनी मानले आभार : जेव्हा जीरा गावातील 290 शेतकऱ्यांना त्यांचे 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' देण्यात आले, तेव्हा वातावरण खूप भावनिक झालं होतं. तसंच अनेक वर्षांपासून असलेल्या कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झाल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू दिसून येत होते. त्यांनी उद्योगपती बाबूभाई यांचे आभार मानले आणि त्यांना मनापासून आशीर्वाद दिले. यावेळी बाबूभाई म्हणाले की, "आम्हाला हे पुण्य काम करताना खूप आनंद होत आहे, कारण सध्याच्या परिस्थितीत आम्हाला शेतकऱ्यांकडून भरपूर आशीर्वाद मिळाले आहेत. त्या आशीर्वादामुळं मी आणि माझे कुटुंब खूप आनंदी आहोत."
