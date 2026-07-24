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जंतर-मंतर पोलीस लाठीचार्ज प्रकरण : आंदोलकांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी 27 जुलैला दिल्ली पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीचार्ज प्रकरणातील याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत काय होतं? याकडे लक्ष असणार आहे.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय (AFP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 6:28 PM IST

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नवी दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनी शुक्रवारी मध्यरात्री 24 जुलैला उपोषण मागे घेतलं. नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे उपोषण करण्यात आलं. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतलं. मात्र त्यानंतरही आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचं सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे जंतर-मंतरवर आंदोलन केलं जात आहे. तसेच देशभरातून या आंदोलनाला अनेक विद्यार्थी संघटनांकडून समर्थन मिळत आहे. अशात मोठी अपडेट समोर आली आहे.

याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती : सीजेपीने 20 जुलैला संसदेवर मोर्चा काढला. या मोर्च्यादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी अमानुषपणे मारहाण केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता याचिकेवर काय सुनावणी होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

"हे प्रकरण तातडीचं आहे" : सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हा विषय मांडण्यात आला. ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. "आम्ही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत याचिका दाखल केली आहे. तिचा 'डायरी क्रमांक'ही मिळाला आहे. हे प्रकरण तातडीचं आहे", असं शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितलं.

सोमवारी सुनावणी : विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. यावर काहीतरी करावं लागेल. न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करु शकतं, असं शंकरनारायण न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्यासमोर म्हटलं. यावर खंडपीठाकडून सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

सरन्यायाधीश काय म्हणाले? : सरन्यायाधीशांनी 20 जुलैला पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईवरील याचिका फेटाळल्याच्या वृत्ताचं खंडन केलं. अशी कोणतीही याचिका दाखल करण्यात आली नव्हती. तसेच याबाबत 1 निवेदन पाठवण्यात आलं होतं. या निवेदनाला रिट याचिका म्हटलं जाऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

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