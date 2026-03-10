बंगाल मतदार यादी वाद : सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली नाराजी; म्हणाले, 'न्यायिक अधिकाऱ्यांवर शंका घेऊ नका'
Published : March 10, 2026 at 8:14 PM IST
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी (10 मार्च) पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवर दाखल झालेल्या काही अर्जांबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, या प्रक्रियेत सहभागी न्यायिक अधिकारी खरे मतदार यादित समाविष्ट करतील आणि घुसखोर किंवा अनधिकृत व्यक्तींना वगळतील.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात आर महादेवन आणि जॉयमाला बागची यांचा समावेश होता. या खंडपीठानं पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी केली.
'यासाठीच SIR प्रक्रिया सुरू आहे' : सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील मेनका गोस्वामी यांनी सांगितलं की सुमारे 50 लाख प्रकरणांची छाननी सुरू आहे, त्यापैकी 48 लाख मतदार आधीपासून 'मॅप्ड' असून ते 2002 च्या मतदार यादीत होते. त्यांनी अनेक निवडणुकांमध्ये, अगदी अलीकडील लोकसभा निवडणुकीतही मतदान केलं असल्यानं हे सर्व मतदार खरे असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, यासाठीच SIR प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायिक अधिकारी सध्या पडताळणी करत असून खरे मतदार यादीत ठेवले जातील आणि अनधिकृत व्यक्तींना वगळले जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
खंडपीठानं अर्जदारांना सांगितलं की, त्यांचा अर्ज घाईघाईत दाखल केला असल्याचं दिसतं आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनीही दोन्ही बाजूंना न्यायिक अधिकाऱ्यांना त्यांचं काम सुरळीत पार पाडण्यासाठी सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं.
निवडणूक आयोगच्या वतीनं काय सांगण्यात आलं? : दरम्यान, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील डी. एस.नायडू यांनी सांगितलं की, न्यायिक अधिकारी मोठं काम करत आहेत आणि पोर्टलवरील लॉग-इनशी संबंधित तांत्रिक अडचण तातडीनं दूर केली जाईल.
'भविष्यात अशा अडथळ्यांना आळा घालावा' ': सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी पाठवलेल्या पत्राची नोंद घेतली. त्यानुसार 9 मार्चच्या संध्याकाळपर्यंत 10.16 लाख हरकतींचा निपटारा करण्यात आला आहे, तर SIR प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 500 हून अधिक न्यायिक अधिकारी काम करत आहेत.
खंडपीठानं निर्देश दिले की, ECI च्या पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी दूर करून भविष्यात अशा अडथळ्यांना आळा घालावा. तसेच SIR प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होईल असं कोणतंही अनिवार्य पाऊल उचलण्यापूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची मंजुरी घेणं आवश्यक असेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानं अपील ऐकण्यासाठी स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश काही माजी मुख्य न्यायाधीश आणि दोन-तीन माजी न्यायाधीशांची नावं सुचवू शकतात. त्यानंतर ECI त्यांना अपीलीय न्यायाधिकरण म्हणून अधिसूचित करेल.
हे न्यायाधिकरण SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार याद्यांतून वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या अपीलांवर सुनावणी करेल. तसेच, न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन ECI च्या कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून केले जाऊ शकत नाही.
