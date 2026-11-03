दिवाळीपूर्वी निर्बंध लागू असतानाही दिल्लीत फटाक्यांची उघड विक्री; सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली नाराजी
खंडपीठानं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या कथित नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यास सांगितलं.
By Sumit Saxena
Published : November 3, 2026 at 3:38 PM IST
नवी दिल्ली : दिवाळीपूर्वी निर्बंध लागू असतानाही दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये विविध प्रकारच्या फटाक्यांची उघड विक्री होत असल्याच्या एका बातमीकडे सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी लक्ष वेधलं. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठानं एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा उल्लेख केला. तसंच खंडपीठानं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या कथित नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यास सांगितलं.
विविध प्रकारच्या फटाक्यांच्या उल्लेखाचाही संदर्भ : वृत्तपत्रातील बातमीचा हवाला देत खंडपीठानं म्हटलं की, त्यामध्ये एक फोटो असून, कालच्या आदेशानंतरही दुकानांमध्ये सर्व काही उपलब्ध आहेत. दरम्यान, न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी ऐश्वर्या भाटी यांना उद्देशून, "कृपया याकडे लक्ष द्या," असं सांगितलं. याचबरोबर, खंडपीठानं त्या बातमीमध्ये नमूद केलेल्या विविध प्रकारच्या फटाक्यांच्या उल्लेखाचाही संदर्भ दिला. रिपोर्टनुसार बाजारात सर्व प्रकारचे फटाके परवानाप्राप्त, विनापरवाना, तसंच क्यूआर कोड असलेले किंवा नसलेले उपलब्ध आहेत, असं खंडपीठानं नमूद केलं.
दिवाळीनिमित्त दिल्ली-एनसीआरमध्ये ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी : दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) दिवाळीनिमित्त ग्रीन फटाक्यांच्या (पर्यावरणपूरक फटाके) वापरास परवानगी दिली आहे. त्यामुळं रहिवासी आता 7 आणि 8 नोव्हेंबर रोजी ग्रीन फटाके फोडून दिवाळी साजरी करू शकणार आहेत. 7 आणि 8 नोव्हेंबरला सकाळी 6 ते 7 आणि रात्री 8 ते 10 या वेळेत ग्रीन फटाके फोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे की, 9 नोव्हेंबरपासून फटाक्यांवर पुन्हा पूर्ण बंदी लागू होईल.
शांतता क्षेत्राच्या 300 मीटर परिसरात फटाके फोडू नयेत : न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठानं 29 ऑक्टोबर रोजी हा आदेश दिला, जो सोमवारी (2 नोव्हेंबर) जारी करण्यात आला. रुग्णालये, नर्सिंग होम, प्राथमिक आणि जिल्हा आरोग्य केंद्रे, वृद्धाश्रम आणि कोणत्याही अधिसूचित शांतता क्षेत्राच्या 300 मीटर परिसरात फटाके फोडू नयेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. 29 ऑक्टोबरच्या आदेशात खंडपीठानं म्हटलं आहे की, "हे सांगण्याची गरज नाही की, पूर्वी लागू करण्यात आलेली फटाक्यांवरील संपूर्ण बंदी 9 नोव्हेंबर 2026 पासून पुन्हा लागू केली जाईल."
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