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तरुण तेजपालच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं बजावली नोटीस

खंडपीठानं तरुण तेजपालच्या याचिकेवर नोटीस बजावण्यास सहमती दर्शवली.

Tarun Tejpal
तरुण तेजपाल (File Photo - ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 25, 2026 at 3:52 PM IST

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नवी दिल्ली : 2013 मधील लैंगिक अत्याचाराच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावलेल्या दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या 'तहलका'चा माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. तरुण तेजपाल याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी, तर गोवा सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयानं कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय फिरवला असल्याचं कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिलं. "हे निर्णय फिरवल्याचे (रिव्हर्सल) प्रकरण आहे. यात अपील करण्याचा अधिकार आहे आणि मी सरेंडर केलं आहे," असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. दरम्यान, खंडपीठानं तरुण तेजपालच्या याचिकेवर नोटीस बजावण्यास सहमती दर्शवली.

एक विशिष्ट तारीख निश्चित करण्याची विनंती : कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला शिक्षेच्या निलंबनाच्या सुनावणीसाठी एक विशिष्ट तारीख निश्चित करण्याची विनंती केली. यावर खंडपीठानं विचार केला जाईल, असं सांगितलं. न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले, "नोटीस जारी करा." दरम्यान, 6 ऑगस्ट रोजी गोवा उच्च न्यायालयाचं न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि अमित जामसांदेकर यांनी सुरुवातीला सांगितलं होतं की, तरूण तेजपालला दोन आठवड्यांत सरेंडर करावं लागेल, परंतु त्याच्या वकिलांच्या विनंतीनंतर न्यायालयानं ही मुदत चार आठवड्यांपर्यंत वाढवली. कमीत कमी शिक्षा सुनावताना न्यायालयानं नमूद केलं की, ही घटना 13 वर्षांपूर्वी घडली होती आणि तेव्हापासून तरुण तेजपालनं कोणताही गुन्हा केलेला नाही. न्यायालयानं म्हटलं, "दोन्ही पक्ष (पीडित आणि तेजपाल) आयुष्यात पुढं गेलं असतील." न्यायालयानं तरुण तेजपालवर 10,21,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला, जो पीडितेला दिला जाईल. उच्च न्यायालयानं म्हटलं की, "दंडाची संपूर्ण रक्कम लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या पीडितेला दिली जाईल."

सौम्य शिक्षेची मागणी : आपण राजकीय बळी असून दोन मुलींचे वडील असल्याचा दावा करत तरुण तेजपालनं सौम्य शिक्षेची मागणी केली आहे. तर, गोवा सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याला विरोध करत मोठी शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. खंडपीठानं म्हटलं, "आम्ही कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्दोष मुक्ततेचा आदेश रद्द करत आहोत. प्रतिवादी (तेजपाल) दोषी आहे." उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं तरुण तेजपालनं म्हटलं होतं. दरम्यान, तरुण तेजपालला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) अनेक कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये कलम 376(2)(फ) (विश्वास किंवा अधिकाराच्या पदावरील व्यक्तीकडून बलात्कार), कलम 354 (अ) (लैंगिक छळ) आणि कलम 354 (ब) (महिलेचे वस्त्रहरण करण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे बळ वापरणे) यांचा समावेश आहे.

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TAGGED:

सर्वोच्च न्यायालय
तरुण तेजपाल
SEXUAL ASSAULT CASE
TARUN TEJPAL
SUPREME COURT

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