राहुल गांधींच्या एसआयआर प्रक्रियेबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज करणार सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळातील माहितीनुसार एसआयआर प्रक्रियेबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची आज करणार आहेत.
Published : October 15, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:57 AM IST
नवी दिल्ली- एसआयआर प्रक्रियेवरून संपूर्ण देशभरात वादंग निर्माण झाले असताना या प्रकरणाबाबत महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आज होणार आहे. अनेक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्यानं भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची सीजेपीसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी लावून धरली आहे. त्याबाबत एसआयआर प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काही विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राहुल गांधींसह विरोधी पक्षाच्या खासदारासंह अनेक नेत्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेनं मोर्चा काढत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, तंत्रज्ञानातील तज्ञ आणि नागरिकांचा सहभाग असलेली समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याचिकेतून मागणी केली आहे. मतदान यादीतून नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांचे एका विहित वेळे लेखापरीक्षण करावे. त्याचबरोबर एसआयआरमधील सुधारणांचेही लेखापरीक्षण करावे, अशी याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे.
मेट्रो सेवा रद्द केल्याबाबत स्वतंत्र याचिका- सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ हे आंदोलनाबाबत, मेट्रो सेवा बंद करणे आणि रेल्वे सेवा विस्कळित होणे याबाबतच्या याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी करणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीत 10 ऑक्टोबरला मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आली होती. त्या दरम्यान मेट्रो सेवा बंद केल्या होत्या, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सीजेपीच्या नेत्यांना अटक- ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या सीजेपीच्या नेत्यांनी जंतर मंतर येथे आंदोलन केलं होतं. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली. कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) नेते आशुतोष रंका, सौरव दास आणि अजिंक्य शिंदे यांना बुधवारी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आलं. जंतर-मंतरवरील अनधिकृत प्रवेशाच्या प्रकरणात दंडाधिकाऱ्यांनी रंका आणि दास या दोघांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या अटकेचा राहुल गांधींनी निषेध करत जंतर मंतर आंदोलनासाठी पुन्हा खुले करण्यात येईल, असे माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.
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