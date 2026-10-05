मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
ज्येष्ठ वकील विकास सिंहांनी 29 सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीशांसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण पुढील आठवड्याच्या कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
Published : October 5, 2026 at 11:13 AM IST
नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार हे बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाला घटनात्मकरीत्या प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा एकतर्फी वापर करू शकतात का, याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या कार्यसूचीनुसार (cause list), सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी 29 सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीशांसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण पुढील आठवड्याच्या कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
निर्देशन आणि नियंत्रणाचे अधिकार आयोगाकडे निहित : या याचिकेद्वारे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) सामूहिक निर्णय-प्रक्रियेच्या चौकटीची अंमलबजावणी करण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्या अधिकारांतर्गत कथित कृती केली, त्याबाबत 'को वॉरंटो' (अधिकार-पृच्छा) रिट जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 324 अन्वये निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रणाचे अधिकार आयोगाकडे निहित आहेत, कोणत्याही एका मुख्य निवडणूक आयुक्ताकडे नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार सामूहिक निर्णय घेणे अनिवार्य : खरं तर हे प्रकरण 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) कायदा 2023' च्या कलम 18 वरही अवलंबून आहे; या कायद्यानुसार सामूहिक निर्णय घेणे अनिवार्य आहे आणि ज्या बाबींवर एकमत होत नाही, तिथे बहुमताने निर्णय घेतले जातात. या याचिकेत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी लिहिलेले संदेश आणि फाईलवरील नोंदींचा (file notings) संदर्भ देण्यात आला आहे. या आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाने त्यांच्या संमतीशिवाय घेतलेल्या निर्णयांबाबत आणि केलेल्या कृतींबाबत ऑक्टोबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या काळात किमान 14 आक्षेप नोंदवल्याचे समजते.
मतदार यादीच्या डेटाबेसचे टप्प्याटप्प्याने केंद्रीकरण : याचिकेत उपस्थित केलेले आक्षेप हे निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीशिवाय जारी केलेले संदेश आणि आदेश, बैठकांपूर्वी आणि नंतर कार्यसूचीचा (agenda) अभाव, अनधिकृत परदेश प्रवास, 'फॉर्म 6'मधील बदल, मतदार यादीच्या डेटाबेसचा ॲक्सेस आणि पश्चिम बंगालमधील लवादासमोर (tribunal) अपील दाखल करणे या बाबींशी संबंधित आहेत. या याचिकेत दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या काही कथित चिंतांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे; यामध्ये मतदार यादीच्या डेटाबेसचे टप्प्याटप्प्याने होणारे केंद्रीकरण आणि निवडणूक आयोगाच्या माहिती-तंत्रज्ञान (IT) विभागातील कामाच्या वाटपात केलेले बदल यांबाबतच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
आयोगाचे कामकाज नियंत्रित करणाऱ्या घटनात्मक चौकटीनुसारच व्हावे : याचिकाकर्त्याने अशी घोषणा करण्याची मागणी केली आहे की, कलम 324 अन्वये निवडणूक आयोगाला प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर किंवा त्याद्वारे केल्या जाणाऱ्या कृती, आयोगाचे कामकाज नियंत्रित करणाऱ्या घटनात्मक आणि वैधानिक चौकटीनुसारच केल्या गेल्या पाहिजेत; त्या चौकटीचे उल्लंघन करून त्या केल्या जाऊ शकत नाहीत. विवादास्पद निर्णयांशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याची आणि ती जतन करण्याची मागणी करण्यासोबतच, सामूहिक निर्णय प्रक्रियेच्या चौकटीचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक निर्देश आणि घोषणा करण्याची विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.