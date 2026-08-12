शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात ‘फूट’ आणि संघटनात्मक ताकदीवर जोरदार युक्तिवाद
शिवसेनेचे नाव आणि 'धनुष्य-बाण' या निवडणूक चिन्हाबाबतच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवण्यात आलं.
By PTI
Published : August 12, 2026 at 8:55 PM IST
नवी दिल्ली : शिवसेनेचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयानं आज बुधवारी (12 ऑगस्ट) महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं म्हटले की, शिवसेनेत प्रत्यक्षात फूट पडली होती का? हे सर्वप्रथम तपासणं आवश्यक आहे. ही फूट केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती मर्यादित होती की तिचा परिणाम पक्ष संघटना आणि प्राथमिक सदस्यांपर्यंत झाला होता, याचाही विचार करावा लागेल. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या गुरुवारीही (13 ऑगस्ट) सुरू राहणार आहे.
विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच पक्षातील फूट ठरते का? : सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, पक्षातील फुटीची सुरुवात विधिमंडळ पक्षापासून होऊ शकते. मात्र, त्याचा परिणाम पक्ष संघटना आणि प्राथमिक सदस्यत्वापर्यंत पोहोचू शकतो.
मात्र, उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या भूमिकेला विरोध केला. केवळ विधिमंडळ पक्षात झालेल्या विभाजनाला राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ सिब्बल यांनी यापूर्वीच्या संविधान पीठाच्या निकालाचा दाखला दिला. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेतील कथित फुटीचे स्वरूप आणि तिचा पक्ष संघटनेवर झालेला परिणाम कशा पद्धतीनं तपासते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.
Delhi: On the Supreme Court hearing concerning the dispute between the two factions of Shiv Sena, Shiv Sena MP Naresh Mhaske says, "Kapil Sibal is presenting his side, and when our turn comes, we will present our side. Everyone knows whether elections were held within the party… pic.twitter.com/DSe6scs1u3— IANS (@ians_india) August 12, 2026
शिंदे गटाला संघटनेत असलेलं समर्थनही विचारात घेतलं जाणार? : शिवसेनेचं नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं शिंदे गटाच्या संघटनात्मक समर्थनाचाही मुद्दा उपस्थित केला. खंडपीठानं नमूद केलं की, शिंदे गटाला 11 ‘राज्य प्रभारी’ यांचे समर्थन होतं आणि राज्य प्रभारी हे पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा भाग आहेत.
न्यायालयानं सांगितलं की, एखाद्या राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन केवळ पदाधिकाऱ्यांच्या आधारे करता येणार नाही. पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यांचाही विचार करणं आवश्यक आहे.
विधिमंडळ पक्षातून सुरू झालेली फूट पुढे पक्षाच्या व्यापक संघटनेतही दिसून आली, तर निवडणूक आयोगासमोर पक्षातील वादाचा निर्णय घेताना त्या बाबीचा विचार करता येईल का? याबाबतही अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्याचं खंडपीठानं म्हटलं. निवडणूक आयोगानं योग्य प्रक्रिया अवलंबली का? उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगानं पक्षातील वादाचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
पक्षात प्रत्यक्षात वाद निर्माण झाला होता का आणि निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या गटानं शिवसेनेच्या घटनेनुसार उपलब्ध असलेल्या अंतर्गत उपायांचा वापर केला होता का? याचा निर्णय आयोगाने कोणत्या पद्धतीनं घेतला, यावर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. तसेच, शिवसेनेची संघटनात्मक रचना आणि पक्षप्रमुखांच्या अधिकारांबाबत निवडणूक आयोगानं केलेल्या आकलनालाही त्यांनी आव्हान दिलं. पक्षाच्या घटनेची वैधता, त्यानुसार झालेल्या निवडणुका किंवा नियुक्त्या याबाबत आयोगासमोर कोणताही वादच नव्हता, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. दरम्यान, या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहणार असून, शिवसेनेच्या नाव आणि निवडणूक चिन्हावरील वादात न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
निवडणूक आयोगाने संघटनेपेक्षा आमदारांच्या संख्येला अधिक महत्त्व दिले का? : उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोगानं शिवसेनेची संघटनात्मक रचना बाजूला ठेवून अखेरीस विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे निवडणूक चिन्हाच्या वादाचा निर्णय घेतला. तसेच, निवडणूक चिन्हाबाबतच्या निर्णयासाठी आयोगाच्या कलम 15 अंतर्गत असलेल्या अधिकारांवरही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कलम 15 अंतर्गत आयोगाला अधिकार तेव्हाच प्राप्त होतो, जेव्हा प्रकरण आयोगासमोर येतं त्या वेळी राजकीय पक्षात प्रत्यक्ष फूट अस्तित्वात असतं. त्यामुळे त्या वेळी पक्षात नेमकी फूट होती का? हा मूलभूत प्रश्न असल्याचं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
#WATCH | Delhi: On the Supreme Court hearing regarding the Shiv Sena election symbol dispute case, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut said, " ...we had filed a petition against the decision given by the election commission regarding the shiv sena party's election symbol and the party,… pic.twitter.com/kNuXB0mpDO— ANI (@ANI) August 12, 2026
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिंदे यांना मिळालेलं समर्थन आधार मानता येईल का? : एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या गटात मोठ्या संख्येनं लोक सहभागी झाले, यावरून त्यांच्या गटाची वास्तविक संघटनात्मक ताकद ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवादही कपिल सिब्बल यांनी केला.
मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतर पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते स्वाभाविकपणे सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तीच्या बाजूने जाऊ शकतात. त्यामुळे नंतर शिंदे गटात सहभागी झालेल्या सदस्यांची संख्या लक्षात घेऊन त्यापूर्वीचे संघटनात्मक समर्थन ठरवणं योग्य ठरणार नाही, असं सिब्बल यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची कसोटी ठरवणार? : सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. निवडणूक आयोगाला प्रथमदर्शनी अधिकार होता, मात्र त्यानं त्या अधिकाराचा चुकीचा वापर केला किंवा प्रस्थापित तत्त्वांच्या विरोधात प्रक्रिया अवलंबली असेल, तर परिस्थिती वेगळी असेल. मात्र, आयोगाकडे संबंधित प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा अधिकारच नव्हता, तर तो स्वतंत्र मुद्दा ठरेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालय सध्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी करत आहे. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानून ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देण्यात आलं होतं.
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