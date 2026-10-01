राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : चंपत राय यांच्या विरोधात कारवाई करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार
या याचिकेवर 2 नोव्हेंबर रोजी एकत्रितपणे सुनावणी होईल, असं खंडपीठानं सांगितलं.
By Sumit Saxena
Published : October 1, 2026 at 2:49 PM IST
नवी दिल्ली : राम मंदिरातील देणगी अपहार प्रकरणात श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे. दरम्यान, ही याचिका 'अखिल भारत हिंदू महासभा' या संघटनेनं दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठानं संघटनेचे वकील वरिंदर कुमार शर्मा यांना सांगितलं की, ही याचिका राम मंदिरातील देणगी चोरीशी संबंधित इतर प्रलंबित याचिकांसोबत जोडली जाईल. तसंच या याचिकेवर 2 नोव्हेंबर रोजी एकत्रितपणे सुनावणी होईल, असं खंडपीठानं सांगितलं.
चंपत राय हे आर्थिक गैरव्यवहार आणि मंदिराच्या आजूबाजूच्या जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदीतही सामील होते, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसंच याचिकाकर्त्यानं तक्रार केली आहे की, चंपत राय यांनी ट्रस्टचं सदस्य म्हणून इतरांशी संगनमत करून 40 दिवसांत 70 चोऱ्या केल्या, ज्या व्हिडिओवर रेकॉर्ड झाल्या होत्या. याशिवाय, याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, 24 कोटी रुपयांना खरेदी केलेली काही नजूल जमीन कायदेशीररित्या खरेदी किंवा विकली जाऊ शकत नाही. पुढं याचिकेत म्हटलं आहे की, 2 कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता 18.50 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आली आणि 16.80 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक कागदपत्रांचा गैरवापर करण्यात आला. तसंच, चंपत राय यांनी आलोक बन्सल, मनीष बन्सल आणि शिवानी बन्सल यांच्याकडून 55,00,31,800 रुपयांना जमिनीचा आणखी एक तुकडा खरेदी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
याचबरोबर, या जमिनीचे वास्तविक मूल्य 9 कोटी रुपये होते आणि उर्वरित रकमेचा अपहार करण्यात आला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. चंपत राय आणि त्यांच्या माणसांनी मुख्य रामजन्मभूमी मंदिरालगतच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आणि मंदिराच्या मालकीची 350-400 बिघा जमीन बळकावली, असाही याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, भाविकांनी दान केलेले सोने, हिरे आणि इतर वस्तूंचा चुकीच्या पद्धतीनं वापर केला जात होता आणि हे गेल्या पाच वर्षांपासून घडत होते. "सध्याच्या समितीनं ना पैसे जमा केले, ना मौल्यवान वस्तूंची नोंद केली," असंही म्हटलं आहे. दरम्यान, देणगी चोरीचा तपास करणाऱ्या उत्तर प्रदेश राज्य विशेष तपास पथकानं (एसआयटी) चंपत राय यांना निर्दोष ठरवलं होतं. आरोपपत्रात सरकारी वकिलांचे प्रमुख साक्षीदार म्हणून त्यांचं नाव आहे. आरोपपत्रात केवळ अटक केलेल्या आठ मोजणी एजंट आणि कर्मचाऱ्यांवर विश्वासघात आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
चंपत राय यांनी तपास अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं की, भेटीदरम्यान एका फोन कॉल आणि व्हिडिओ संदेशाद्वारे त्यांना पहिल्यांदा अनियमिततेबद्दल समजले. त्यानंतर त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले आणि औपचारिक पोलीस तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला दिला. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांना "विश्वस्त किंवा त्याच्या लोकांच्या" ताब्यात असलेली सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचं निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटलं आहे, "आरोपीनं पैशांचा अपहार केला आहे, परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तयार करण्यात आलेला ट्रस्ट प्रामाणिकपणे काम करत नाही आणि ट्रस्टमध्ये इतके लोक आहेत की, विद्यमान ट्रस्ट विसर्जित करून त्याची पुनर्रचना करण्याऐवजी त्यांना काढून टाकण्याची गरज आहे."
याचिकेत 'ही' मागणी करण्यात आली होती : "या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी या न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अन्य कोणत्याही व्यक्तीची किंवा राज्य अथवा केंद्र प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात यावी आणि विश्वस्त किंवा त्यांच्या लोकांच्या ताब्यात असलेली सर्व जंगम व स्थावर मालमत्ता त्वरित जप्त करण्यात यावी."
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