करूर चेंगराचेंगरी प्रकरण! साक्षीदारांवर प्रभाव टाकल्याच्या आरोपाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार
अहमदी म्हणाले की, न्यायालयाने या चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यात 41 जणांचा बळी गेला होता.
Published : July 6, 2026 at 4:41 PM IST
नवी दिल्ली: गेल्या वर्षीच्या करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात तामिळनाडूच्या मंत्र्यांनी सक्रिय प्रभाव टाकल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 7 जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) चे संघटन सचिव आर. एस. भारती यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील हुझेफा अहमदी यांनी न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि शील नागू यांच्या आंशिक कामकाजाच्या खंडपीठाला या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करण्याची विनंती केली. अहमदी म्हणाले की, न्यायालयाने या चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यात 41 जणांचा बळी गेला होता.
साक्षीदारांवर सक्रियपणे प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न : अहमदी म्हणाले की, न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि आता काही आरोपी, जे सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत, ते साक्षीदारांवर सक्रियपणे प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी यावर जोर दिला की त्यांच्या पक्षकाराने अर्ज दाखल केला आहे. खंडपीठाने मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव समाविष्ट करण्याची मागणी करणारी याचिका भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तिने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, मंत्री आधव अर्जुन आणि इतर आरोपींना सीबीआय तपासावर सार्वजनिकरित्या भाष्य करण्यापासून किंवा तपासादरम्यान पीडितांच्या कुटुंबीयांशी बोलण्यापासून रोखण्याची मागणी केली आहे.
41 जणांचा मृत्यू झाला आणि 142 जण जखमी : तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके) ने आयोजित केलेल्या रॅलीदरम्यान ही चेंगराचेंगरी झाली, ज्यात 41 जणांचा मृत्यू झाला आणि 142 जण जखमी झाले. ही याचिका, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या देखरेखीखाली करूर चेंगराचेंगरीचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 ऑक्टोबर 2025 च्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेचा एक भाग आहे.
निष्पक्षता आणि साक्षीदारांच्या साक्षीशी तडजोड होणार नाही : या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, न्यायालयाने विहित केलेल्या सुरक्षा उपायांसह आणि सीबीआयला एक योजना सादर केल्यानंतरच, पीडितांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह मदत, नोकऱ्या आणि कल्याणकारी उपाययोजना देण्याची परवानगी राज्याला द्यावी, जेणेकरून तपासाची निष्पक्षता आणि साक्षीदारांच्या साक्षीशी तडजोड होणार नाही. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, थिरू अधव अर्जुन यांनी 2 जुलै 2026 रोजी केलेल्या सार्वजनिक वक्तव्यांबद्दल, ज्यात साक्षीदारांवर प्रभाव टाकणे, त्यांना प्रभावित करणे आणि तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे, केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) तक्रार नोंदवून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत. या याचिकेत म्हटले आहे, "हा अंतरिम अर्ज (इंटरलोक्युटरी अर्ज) मंजूर करावा आणि न्यायाच्या हितासाठी, अर्जदार, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) च्या संघटन सचिव, आर. एस. भारती, यांना उपरोक्त विशेष रजा याचिकेत (Special Leave Petition) प्रतिवादी म्हणून सामील करून घ्यावे."
प्रलंबित तपासाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करण्यापासून रोखावे : या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, सी. जोसेफ विजय, अधव अर्जुन, बुसी आनंद, सी. टी. निर्मल कुमार किंवा तपासाशी संबंधित कोणताही आरोपी किंवा व्यक्ती यांना फौजदारी जबाबदारी लादण्यापासून, राजकीय विरोधकांना धमकावण्यापासून, किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपासात अडथळा आणू शकेल अशा प्रकारे प्रलंबित तपासाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करण्यापासून रोखावे.
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