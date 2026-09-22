'कॅन्सरच्या औषधांवर अमर्यादित एमआरपी म्हणजे भरदिवसा टाकलेला दरोडा'-सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
औषधांच्या भरसमाठ किमतीवरून सर्वोच्च न्यायालयानं प्रशासकीय यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. वाचा, सविस्तर बातमी
By Sumit Saxena
Published : September 22, 2026 at 11:01 PM IST
नवी दिल्ली- कर्करोगावरील अत्यावश्यक औषधांची किरकोळ विक्रेत्यासाठीची किंमत (PTR) 2,700 रुपये असताना त्यांची 'कमाल किरकोळ किंमत' (MRP) 27,000 रुपये असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात निदर्शनास आले. हे पाहून सर्वोच्च न्यायालयानं हे भरमसाठ दर म्हणजे भरदिवसा टाकलेला दरोडा असल्याची टिप्पणी केली.
औषध कंपन्या आणि विक्रेत्यांकडून आवश्यक औषधांच्या किमतीत केली जाणारी भरमसाठ वाढ रोखून औषध निर्मिती प्रक्रिया (drug formulations) अधिक किफायतशीर करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांनी निर्देश द्यावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं औषधांशी संबंधित मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी केली. "ज्या अधिकाऱ्यांनी यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, तेच गप्प आहेत, ही अत्यंत आश्चर्यकारक बाब आहे, असे खंडपीठानं यावेळी सुनावणीत म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं किंमत-धोरणाला 'खंडणीखोरी', 'अत्यंत मनमानी कारभार' आणि 'रुग्णांची कत्तल' (carnage) अशा शब्दात यंत्रणेला फटकारले. यावर संबंधित अधिकारी गप्प का आहेत, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. औषधाच्या प्रत्यक्ष किमतीच्या 10 पट एमआरपी (MRP) छापण्याची मुभा का दिली जाते. एमआरपी ही प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा 10% किंवा 16% पेक्षा जास्त का असू नये? ती अमर्याद का असावी?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं औषधांच्या भरमसाठ किमतीबाबत कठोर टिप्पणी करताना उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले की, अनेक रुग्णांवर 'पीएमजेएवाय' (PMJAY) किंवा 'आयुष्मान भारत' योजनेअंतर्गत उपचार होताना करदात्यांचे पैसे खर्च होतात. 200 रुपयांची औषधे 2 हजार रुपयांना दिली जातात. त्याला रुग्णालयाला त्याची परतफेड मिळते. हे स्पष्टपणे फसवणुकीचे प्रकरण आहे. उत्पादकच एमआरपी ठरविणं हे प्रचंड धक्कादायक आहे. औषधाच्या प्रत्यक्ष किमतीच्या 10 पट एमआरपी छापण्याची मुभा का दिली जाते. यामुळे किरकोळ विक्रेत्याला हवी ती किंमत आकारण्याची संधी मिळते. जर सर्व औषधे किंमत निश्चितीच्या कक्षेत आणली गेली, तर कदाचित 'जेनेरिक औषधांच्या' स्वतंत्र प्रणालीची गरजच उरणार नाही. सर्व काही एकाच पातळीवर येईल, असे खंडपीठानं निरीक्षण नोंदविलं.
एका याचिकेच्या संदर्भात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी सांगितलं की, सध्या अस्तित्वात असलेली कार्यपद्धती न्यायालयासमोर सादर केली जाईल. त्यात आणखी सुधारणा करण्याबाबत विचार केला जाईल. सर्वच औषधे ही 2007 च्या सुधारणेनुसार 'आवश्यक' मानली जातात. यावर न्यायालयाने विचारलं की, जर सर्वच औषधे आवश्यक असतील, तर औषधांच्या विशिष्ट गटाला यातून वगळण्यामागे नेमका काय तर्क आहे? औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) निश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.