शिवसेनेच्या 6 खासदारांच्या विलीनीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका; अंतिम सुनावणी 8 डिसेंबरला
सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण झाल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने 8 डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी निश्चित केली आहे.
Published : October 27, 2026 at 10:41 PM IST
नवी दिल्ली- शिवसेनेच्या दोन गटांमधील खासदारांच्या विलीनीकरणावरून सुरू असलेला वाद आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण झाल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने 8 डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी निश्चित केली आहे. या प्रकरणातील निकाल लोकसभेतील दोन्ही गटांच्या राजकीय ताकदीवर आणि प्रतिनिधित्वावर थेट परिणाम करू शकतो. मंगळवारी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार अरविंद गणपत सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले, ज्याद्वारे सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला मान्यता देण्यात आली होती.
प्रक्रियेतील विलंबामुळे न्यायालयाची नाराजी : याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जुलै महिन्यात नोटीस बजावूनही, आजपर्यंत लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहिलेले नाही. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, उत्तरासाठी अजून किती काळ वाट पाहावी लागेल? सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनीही विचारले की, लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने कोणताही प्रतिनिधी का उपस्थित नाही? त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाला स्पष्ट केले की, लोकसभा सचिवालयाला नोटीस योग्यरित्या बजावण्यात आली होती.
ऑगस्टमध्येही सुनावणी पुढे ढकलली गेली होती : न्यायालयाने नोंद घेतली की नोटीस योग्यरीत्या बजावण्यात आली होती, तरीही लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही. हे पाहता खंडपीठाने हे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याऐवजी अंतिम निकालासाठी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यातही हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले होते, परंतु लोकसभा अध्यक्षांच्या बाजूने कोणीही उपस्थित नसल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.
सहा खासदार कोण आहेत? : ज्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता देण्यात आली होती, त्यात संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दिना पाटील, नागेश पाटील-आष्टीकर, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे. या खासदारांच्या शिंदे गटात सामील होण्यामुळे, लोकसभेत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या खासदारांची संख्या सातवरून १३ वर पोहोचली आहे. दुसरीकडे, शिवसेना (यूबीटी) कडे आता केवळ तीन खासदार उरले आहेत.