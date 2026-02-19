ETV Bharat / bharat

"फुकट देणार असाल तर कोण काम करेल'- निवडणुकीपूर्वीच्या मोफत योजनावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांवर ताशेरे

राज्यांकडून निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तू-सेवा देण्यात येणाऱ्या योजनांवरून सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. जाणून घ्या, सविस्तर बातमी.

Supreme court Slams pre election Freebie Culture
संग्रहित-सर्वोच्च न्यायालय (Source- Getty images)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यांकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत वस्तू आणि सेवा देण्याच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. "राज्यांच्या सरकारांकडून मोफत वस्तू देऊन लोकांच्या सवयी बिघडविण्यात येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. या लोकांकरिता रोजगार निर्मितीकडं लक्ष दिलं पाहिजे. राज्य सरकार ही कर्ज आणि तोट्याच्या ओझ्याखाली दबली आहेत. असे असले तरी मोफत योजनांमधून वाटप चालू आहे", असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सुनावणीत म्हटलं की," देशाच्या आर्थिक विकास अडथळा आणणाऱ्या धोरणावर विचार करण्याची योग्य वेळ आहे. मोफत सेवा देण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये ग्राहकांची आर्थिक स्थिती लक्षात न घेता सर्वांना मोफत वीज पुरवठा देण्याचा प्रस्ताव होता. जर फक्त ते गरीबांसाठी असते तर समजू शकले असते".

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपूल एम पांचोली यांच्या खंडपीठानं म्हटलं," देशामध्ये बहुतांश राज्यांना महसूली उत्पन्न कमी मिळते. तरीही ते विकासाकडं दुर्लक्ष करत मोफत वस्तू अथवा सेवांचं वाटप करत आहेत. अशा स्वरुपाचं मोठं दान केल्यानं देशाचा आर्थिक विकास थांबू शकतो. राज्यांनी सर्वांना मोफत अन्न, सायकल आणि वीज देण्याऐवजी रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवेत".

ही तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का- सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सुनावणीत म्हटलं की," आपण भारतात कशा पद्धतीची संस्कृती तयार करत आहोत? ज्या लोकांना वीजेचे शुल्क देऊ शकत नाहीत, त्यांना समाजकल्याण म्हणून त्यांचा खर्च उचलणं आपण समजू शकतो. मात्र, जे वीज बिल भरू शकतात आणि जे वीज बिल भरू शकत नाहीत, त्यामधील फरक समजून न घेता तुम्ही वाटप सुरू करत आहात". पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं,"ही तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का? वीज शुल्काचे दर अधिसूचित केल्यानंतर तामिळनाडू कंपनीनं अचानक पैसे खर्च करण्याचा निर्णय कसा घेतला?" असे खंडपीठानं प्रश्न उपस्थित केले.

कार्यसंस्कृतीचे काय होईल? - सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटलं," राज्यांनी रोजगाराचे नवे पर्याय सुरू करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. पण, तुम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत जेवण, मोफत सायकल आणि मोफत वीज देत असाल तर कोण काम करेल? कार्यसंस्कृतीचे काय होईल? राज्यांकडून विकासयोजनांवर खर्च करण्याशिवाय फक्त दोन कामे केली जातात. एक वेतन देणे आणि उदारतेनं वाटप करणे, अशी दोन कामे आहेत". सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडूनमधील डीएमके (DMK) सरकारची मालकी असलेल्या वीज वितरण कंपनीच्या याचिकेवर केंद्र सरकारसह इतर राज्यांना नोटीस जारी केली आहे.

  • तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये एप्रिलनंतर विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं मोफत वाटप योजनांवरून राज्यांवर ओढलेले ताशेरे महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

