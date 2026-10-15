Sringeri Vote Count Footage : सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या व्हिडीओवरुन निवडणूक आयोगाला सुनावलं, काय म्हटलं?
निवडणूक आयोगाने मतमोजणीचा व्हिडीओ सापडत नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले.
By Sumit Saxena
Published : October 15, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 11:18 AM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी 14 ऑक्टोबरला कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघात 2023 साली झालेल्या मतमोजणीच्या व्हिडीओवरुन निवडणूक आयोगाला सुनावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची या मतदारसंघातील मतमोजणीचा व्हिडीओ न सापडल्याबद्दल कानउघडणी केली. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
"निवडणूक आयोग असं कसं म्हणू शकतं?" : मतमोजणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग मिळत नाहीय, असं निवडणूक आयोगाच्या वकीलाने सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावरुन नाराजी व्यक्त केली. त्यावर "निवडणूक आयोग व्हिडीओ रेकॉर्डींग गमावली आहे, असं कसं म्हणू शकतं?", अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली.
आम्ही अशी कारणं स्वीकारु शकत नाही. निवडणूक आयोगाचं काम निवडणुकीचं आयोजन करण्याचं आहे. तसंच त्यासंदर्भात कागदपत्र जपूण ठेवण्याचं कामही आयोगाचं असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं.
"आम्ही पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न करतोय असं म्हणण्याचा प्रश्न कुठून येतो?, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीत उपलब्ध पुरावे सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाच्या वकीलांना दिले.तसंच निवडणूक आयोगाला पुरावे सादर करता न आल्यास त्याचा उलट अर्थ काढण्यात येईल, असंही खंडपीठाने म्हटलं.
नक्की प्रकरण काय? : टीडी राजेगौडा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे कान टोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार असल्याचं निश्चित केलं. राजेगौडा यांनी श्रृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील बदललेल्या निकालाला आव्हान दिलं होतं. राजेगौडा 2023 झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले होते.
त्यानंतर भाजपचे उमेदवार जीवराज यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यानंतर पोस्टल मतांची पुन्हा मोजणी करण्याचे आदेश दिले. तसंच पोस्टल मतांची मोजणी आणि नाकारलेल्या 279 पोस्टल मतांच्या पुर्नतपासणीचे आदेश दिले.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दुबार मोजणीनंतर निकाल जाहीर केला. त्यानुसार जीवराज यांना विजेता घोषित करण्यात आलं. त्यानंतर राजेगौडा यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा : त्यानंतर राजेगौडा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. राजेगौडा यांची याचिका जोपर्यंत प्रलंबित राहील, तोपर्यंत ते विधानसभेचे सदस्य राहतील, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसंच राजेगौडा यांनी निवडणूक निरीक्षकांचा अहवाल, 2023 साली झालेल्या मतमोजणीचे आणि फेरमतमोजणीच्या व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची मागणी केली.
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