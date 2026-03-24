धर्मांतराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा रद्द
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारियांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला, खातरजमा केली की, अन्य धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो.
Published : March 24, 2026 at 3:14 PM IST
नवी दिल्ली- मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने 'एससी/एसटी कायदा' (SC/ST Act) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिलाय. आपल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जो कोणी व्यक्ती हिंदू, शीख किंवा बौद्ध या धर्मांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही धर्म स्वीकारतो, त्या व्यक्तीला 'अनुसूचित जातीचा' सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने पुढे निरीक्षण नोंदवले की, वेगळा धर्म स्वीकारताच संबंधित व्यक्तीचा 'अनुसूचित जातीचा' दर्जा तत्काळ आणि पूर्णपणे संपुष्टात येतो. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आणि खातरजमा केली की, अन्य धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले? : न्यायालयाने नमूद केले की, ही बाब 'संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950' मध्ये स्पष्टपणे विशद करण्यात आली होती आणि या आदेशांतर्गत लादलेले निर्बंध आजही पूर्णपणे लागू आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या व्यक्तीने 1950 च्या आदेशातील कलम 3 मध्ये नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही धर्म स्वीकारला, मग त्या व्यक्तीचा जन्मानुसार दर्जा काहीही असो तरीही त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ संपुष्टात येतो.
...तर ते अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याचा दावा करू शकत नाही : न्यायालयाने असा निकाल दिला की, कलम 3 अन्वये ज्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जात नाही, ती व्यक्ती संविधानांतर्गत किंवा संसद अथवा राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत मिळणारे कोणतेही वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा अधिकार यांचा दावा करू शकत नाही; तसेच तिला ते प्रदानही केले जाऊ शकत नाहीत. हे निर्बंध पूर्णपणे बंधनकारक (निरपवाद) आहेत आणि यात कोणत्याही अपवादाला जागा नाही. "कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी कलम 3 मध्ये नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त अन्य एखाद्या धर्माचे पालन आणि आचरण करत असतानाच अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याचा दावा करू शकत नाही."
नेमके प्रकरण काय आहे? : सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका आधीच्या निकालाला कायम ठेवलंय. त्या निकालात उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले होते की, जे व्यक्ती ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करतात आणि त्या श्रद्धेचे सक्रियपणे पालन करतात, त्यांना त्यांचा 'अनुसूचित जातीचा' (SC) दर्जा कायम ठेवता येत नाही.