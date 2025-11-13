आरोप निश्चित न होऊनही चार वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात! सर्वोच्च न्यायालयानं एसपीकडून मागितला खुलासा
महाराष्ट्रातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक असताना आरोपपत्र निश्चित न होऊनही एकाला चार वर्षे तुरुंगात घालवावे लागले. त्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
By IANS
Published : November 13, 2025 at 4:02 PM IST
नवी दिल्ली- २०२२ च्या सुरुवातीला आरोपपत्र दाखल करूनही एका व्यक्तीवर आरोप निश्चित झाले नाहीत. त्यामुळे त्याला चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात ठेवण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे की, खटला आरोप निश्चित करण्याच्या टप्प्यावर पोहोचलेला नसतानाही याचिकाकर्ता तुरुंगात राहिला आहे. हे खरोखरच धक्कादायक आहे. १३ जानेवारी २०२२ रोजी आरोपपत्र सादर करूनही याचिकाकर्त्यावरील अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत. तरीही याचिकाकर्त्याला चार वर्षे तुरुंगात राहणं, हे खरोखरच धक्कादायक आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं नोंदवलं. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितलं. त्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी इतर आरोपी उपस्थित न राहिल्यामुळे आरोप निश्चित करण्यासाठी विलंब लागल्याचं सांगितलं. मात्र, हे कारण न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला अयोग्य वाटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, राज्य सरकारच्या वकिलांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे आम्हाला आणखी धक्का बसला आहे. सरकारी वकिलांनी जामिनावर असलेल्या आणि इतर आरोपींचा जामीन रद्द करण्यासाठी कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. आरोपी आणि वकील यांच्यामध्ये संगनमत असल्याचं वाटत असल्याचं खंडपीठानं म्हटलं आहे.
स्पष्टीकरण समाधानकारक नसेल तर कठोर भूमिका घेऊ- न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं संबंधित पोलीस अधीक्षकांना अशी परिस्थिती का निर्माण झाली, याबाबत सविस्तर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच खटल्याची प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतीही पावले का उचलली गेली नाहीत, याचे स्पष्टीकरण दाखल करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निर्देश दिले. तसेच जामिनावर बाहेर असलेल्या आरोपी कशामुळे गैरहजर राहिले, याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाला दिले. दोन्ही अहवाल तीन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होणार आहे. जर न्यायालयानं मागितलेलं स्पष्टीकरण समाधानकारक नसेल तर या प्रकरणात कठोर भूमिका घेऊ, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील प्रलंबित प्रकरणाबाबत चिंता- सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी खटल्यांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करण्याची ही आठवड्यातील दुसरी वेळ आहे. या ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्रातील शेकडो प्रकरणे आरोप निश्चित न झाल्यानं दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्यानं नाराजी व्यक्त केली होती. यापैकी काही प्रकरणे २००६ च्या सुरुवातीची होती. २०२२ मधील आकडेवारीनुसार देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास ५९.५ लाख खटले प्रलंबित आहेत. देशभरातील प्रलंबित खटल्यांमध्ये ४९.५ लाख प्रकरणे महाराष्ट्र राज्यातील आहेत.
हेही वाचा-