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"विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारांची मर्यादा ओलांडली", सिब्बल यांचा निशाणा, शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणातील पुढील सुनावणी 19 ऑगस्टला

शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणातील सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरुन जोरदार हल्लाबोल केला. जाणून घ्या

Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 5:11 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 5:33 PM IST

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नवी दिल्ली : शिंदेंची की ठाकरेंची, शिवसेना कुणाची? या प्रकरणातील आजची (18 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे. मंगळवारी ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांनी कसा चुकीचा निर्णय घेतला हे न्यायालयासमोर मांडलं. तसेच आमदार म्हणजे पक्ष होत नाही, असंही सिब्बल यांनी म्हटलं. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी बुधवारी 19 ऑगस्टला होणार आहे. बुधवारी पुन्हा एकदा सिब्बल बाजू मांडणार आहेत. सिब्बल यांचा बुधवारी युक्तिवाद संपवणार आहे. त्यानंतर शिंदेंच्या वकिलांना या प्रकरणात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत सिब्बल कोणते मुद्दे उपस्थित करणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

सिब्बल विधानसभा अध्यक्षांबाबत काय म्हणाले :- "विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारांची मर्यादा ओलांडली. विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय अधिकाराबाहेरचे आहेत. अध्यक्षांना पक्षाच्या घटनेत लक्ष घालण्याचा अधिकार कसा?" असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

"आमदार म्हणजे पक्ष नाही" :- एकनाथ शिंदे हे 2018 च्या घटनेनुसार, नेते, आमदार आणि मंत्री झाले. आमदार म्हणजे पक्ष नाही. घटनेला विरोध केल्याने शिंदे यांच्यासोबत गेलेले 39 आमदार अपात्र ठरतात, असं म्हणत सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर 10 व्या अनुसूचीचा दाखला दिला.

"परिच्छेद 10/1 ब नुसार आमदार पक्षाचे असतात पण पक्ष नसतात. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष असं अध्यक्षांनी म्हटलं, अध्यक्षांनी असं म्हणणं हे परिच्छेद 10 ला धरुन नाही. ठाकरेंनी पक्षप्रमुख या अधिकाराने शिंदेंना सर्व पदं दिली. शिंदे 2018 च्या घटनेनुसार नेते, आमदार आणि मंत्री झाले. ते नेते, आमदार आणि मंत्री झाले आणि आता घटनेवर प्रश्न उपस्थित करतात", असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

Last Updated : August 18, 2026 at 5:33 PM IST

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KAPIL SIBAL ON SHIV SENA
SHIV SENA
उद्धव ठाकरे
एकनाथ शिंदे
KAPIL SIBAL ON SHIV SENA

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