निवडणूक आयोग नियुक्ती कायदा : स्वतंत्र सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ विचार करणार!
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला.
Published : November 20, 2026 at 4:17 PM IST
नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या कायद्याला आव्हाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायची की नाही यावरील विभाजित निकालाची आठवण करून देणाऱ्या याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. तसंच कायद्याची वैधता तपासण्यासाठी आधीच स्थापन करण्यात आलेले पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ रिकॉल अर्जावरही विचार करू शकते, असं त्यात म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. वकील प्रशांत भूषण यांनी 23 सप्टेंबर रोजी विभाजनाचा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश असलेल्या मूळ खंडपीठासमोर रिकॉल अर्जाची यादी करण्याची विनंती केली. प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या हिताचा संघर्ष होता आणि निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जावर त्याच खंडपीठानं सुनावणी घ्यावी, असा आग्रह धरला.
खंडपीठानं म्हटलं आहे की, संदर्भ आदेशाला कोणत्याही आव्हानासह रिकॉल अर्ज, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि कार्यालयाच्या मुदत) कायदा, 2023 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या बॅचच्या सुनावणीसाठी आधीपासून स्थापन केलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाद्वारे विचार केला जाऊ शकतो. सरन्यायाधीशांनी असंही म्हटलं आहे की, विभाजित निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी एकाच्या निवृत्तीनंतरही पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ माघारीच्या अर्जावर विचार करू शकते. संक्षिप्त युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठानं सांगितलं की हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर मांडला जाऊ शकतो.
23 सप्टेंबरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विभाजित निकाल
दरम्यान, 23 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती दत्ता आणि शर्मा यांनी 2023 च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मोठ्या खंडपीठानं विचार करावा की नाही यावर विभाजित निकाल दिला होता. 2023 च्या कायद्याला मुख्य आव्हान हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या निवड समितीमधून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्याशी संबंधित आहे. कायद्यानुसार, या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असतो. न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले होते की, दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या आव्हानावर निर्णय घेऊ शकते, तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यास पाठिंबा दिला, कारण त्यात महत्त्वपूर्ण घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होतात.
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