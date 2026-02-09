ETV Bharat / bharat

'एसआयआर प्रक्रियेत कोणालाही अडथळा आणू देणार नाही'; सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व राज्यांना स्पष्ट निर्देश

एसआयआर प्रक्रियेत अडथळा आणू देणार, असे सक्त निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.

Supreme Court SIR Hearing
फाईल फोटो - सर्वोच्च न्यायालय (IANS)
Published : February 9, 2026 at 8:01 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) च्या कामात कोणालाही अडथळा आणण्याची परवानगी देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, या प्रकरणात आवश्यक असलेले आदेश किंवा स्पष्टीकरण ते जारी करतील.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील एसआयआरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदान होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.

"आम्ही कोणालाही एसआयआर प्रक्रियेत अडथळा आणू देणार नाही हे सर्व राज्यांना स्पष्ट असलं पाहिजे," असं सीजेआय सूर्यकांत यांनी पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरशी संबंधित अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितलं. यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेचा देखील समावेश आहे.

काही गैरकृत्य करणाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या नोटिसा जाळल्याचा आरोप करणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगानं (ECI) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची खंडपीठानं दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानं पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगानं सांगितलं की, अद्याप उपद्रवी लोकांविरुद्ध कोणताही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, "भारताचं संविधान सर्व राज्यांना लागू होतं असा संदेश गेला पाहिजे."

पश्चिम बंगाल सरकारनं निवडणूक आयोगाला दिलेल्या ८,५०५ ग्रुप बी अधिकाऱ्यांच्या यादीची सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेतली आणि म्हटलं की, त्यांना एसआयआर प्रक्रियेत प्रशिक्षण दिल्यानंतर नियुक्त केले जाऊ शकतं. मतदार यादीतील बदलांबाबत अंतिम निर्णय नेहमीच मतदार यादी अधिकारी (ERO) घेतील, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वतीनं उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी सूक्ष्म निरीक्षकांच्या नियुक्ती आणि एसआयआर प्रक्रियेत पात्र मतदारांना मोठ्या प्रमाणात वगळण्यावर चिंता व्यक्त केली. "आम्हाला कोणत्याही प्रकारची सामूहिक बेदखल नको," असं दिवान यांनी खंडपीठाला सांगितलं.

