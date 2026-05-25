नीट पेपरफुटी प्रकरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं 'एनटीए'ला फटकारलं, 'आधीच्या घटनांमधून धडा घेतला नाही'

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 25, 2026 at 4:21 PM IST

नवी दिल्ली - नीट पेपरफुटी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात धडकलं आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरण सध्या देशभरात गाजत आहे. पेपरफुटीचं कनेक्शन थेट लातूरपर्यंत पोहचलं आहे. त्यामुळं राज्यात सीबीआयकडून छापासत्र सुरू आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने 'एनटीए'ला फटकारलं आहे.

'एनटीए'नं कोणताही धडा घेतला नाही - वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी एनटीएच्या जागी एक मजबूत आणि स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याच्या याचिकेवर केंद्र सरकार, एनटीए आणि सीबीआय यांच्याकडून प्रतिसाद मागताना, सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी म्हटलं की, पूर्वीच्या नीट पेपरफुटीतून राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (एनटीए) कोणताही धडा शिकलेला नाही.

गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा - हे प्रकरण न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर आले. खंडपीठानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह इतर पक्षांना याचिकांच्या प्रती बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच नीट (NEET) परीक्षा आयोजित करणाऱ्या एनटीएला (NTA) 2024 मध्ये न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याबाबत गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे.

'एनटीए'ला फटकारले - "मागील घटनांमधून एनटीएनं धडा शिकलेला नाही हे खेदजनक आहे. हे प्रकरण यापूर्वीही याच न्यायालयात आलं होतं. एक समिती, एक देखरेख समिती होती, जिने काही शिफारसी केल्या होत्या आणि त्या स्वीकारण्यात आल्या होत्या. समितीने सुचवलेल्या शिफारसींच्या पालनासाठी उचललेल्या पावलांबाबत एनटीएने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे," असं खंडपीठानं म्हटलं.

'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन'ने (FAIMA) वकील तन्वी दुबे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठानं नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले आहे की, ते सर्व समान प्रकरणं एकत्र जोडत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाला केली विनंती - वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळं 22.7 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर थेट हल्ला होत असल्याचा हवाला देत, वैद्यकीय संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयाला NEET UG परीक्षा घेण्यासाठी NTA ची पुनर्रचना करण्याचे किंवा तिच्या जागी एक मजबूत आणि स्वायत्त प्रणाली स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 'एनटीए'तर्फे 3 मे रोजी घेण्यात आलेली NEET पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर 12 मे रोजी ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. याची चौकशी आता सीबीआय करत आहे.

