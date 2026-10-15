धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
धर्म बदलल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
By Sumit Saxena
Published : October 15, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:36 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 15 ऑक्टोबरला अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. हिंदू धर्मातून दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आधीच्या धर्माच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षणाचा फायदा मिळणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. धर्म बदलल्यानंतर आरक्षण संपुष्टात येईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारच्या धर्मांतरबाबतचे आदेश रद्द केले होते. तामिळनाडू सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास हायकोर्टाचा हा निर्णय कायम ठेवला. जस्टीस पीके मिश्रा आणि जस्टीस चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. तामिळनाडू सरकारच्या आदेशानुसार, मागास, अतिमागास, विमुक्त आणि अनुसूचित जातींमधील लोकांना इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर त्यांना मागास मुस्लिम मानलं जायचं.
"एखाद्या हिंदू व्यक्तीने धर्म बदलल्यास त्याला आधीच्या जातीच्या मागासलेपणाच्या आधारावर संविधानाच्या अनुच्छेद 16 (4) नुसार आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही", असं जस्टीस मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं.
STORY | Converted Muslims can't claim quota benefits for backward class category based on earlier status: SC The Supreme Court on Thursday held that Hindus belonging to backward classes cannot claim quota benefits of that category after converting to Islam, saying backwardness suffered in the antecedent social order can't be carried forward. The court also said that a person professing a religion other than Hinduism, Sikhism, or Buddhism cannot be believed to be a member of a scheduled caste. A bench of Justices Prashant Kumar Mishra and Shree Chandrashekhar dismissed the Tamil Nadu government’s plea against the Madras High Court order which held that a person converting to Islam can’t claim reservation under Backward Class (Muslim) category, solely on the basis of conversion. While upholding the high court order which had quashed the Tamil Nadu government’s notification to grant reservation to converted Muslims, the top court said it called for no interference. READ: https://t.co/dHj7fZuslf— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
धर्मांतरानंतर मागासलेपण पुढे कायम ठेवता येत नाही, असंही खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. इस्लाम धर्म स्वीकारणारी व्यक्ती केवळ धर्मांतराच्या आधारावर मागासवर्गीय (मुस्लिम) प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचा दावा करण्यास पात्र नसल्याचं उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटलं होतं.
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