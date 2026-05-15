ETV Bharat / bharat

'तुमचे नेते बेजबाबदार विधानं का करीत आहेत? सावध राहा'; शिवसेना निवडणूक चिन्हाच्या वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरेंना फटकारले

शिवसेना पक्षचिन्हाच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामत यांना चांगलेच सुनावले.

SUPREME COURT
सर्वोच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 15, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने काही नेत्यांनी केलेल्या "बेजबाबदार विधानांवर" तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. या विधानांमध्ये शिवसेना निवडणूक चिन्हाच्या वादाशी संबंधित प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणीच होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की, "हे नेते अशी बेजबाबदार विधाने का करीत आहेत?" आणि पुढे म्हटले, "आम्ही एक ताकीद देत आहोत, शब्द उच्चारताना सावधगिरी बाळगा."

ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून बेजबाबदार विधाने : खरं तर हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते. या खंडपीठासमोर असलेले हे प्रकरण एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि शिवसेना (UBT) या पक्षांमधील 'धनुष्यबाण' या निवडणूक चिन्हाच्या वाटपाशी संबंधित वादाविषयी होते. सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांच्या निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयात उपस्थित असलेल्या पक्षांनीच या प्रकरणात सुनावणी पुढे ढकलण्याची (स्थगितीची) विनंती केली होती; असे असूनही त्यानंतर ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून बेजबाबदार विधाने केली गेली की, जणू काही सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा निकाल देण्यात अपयशी ठरत आहे. सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, "असे चित्र निर्माण केले जात आहे की, जणू काही सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा निर्णयच घेत नाहीये," आणि पुढे म्हणाले की, "आम्ही प्रत्येकाला जबाबदार धरण्याचा इरादा बाळगतो. आम्ही एक ताकीद देत आहोत, शब्द उच्चारताना सावधगिरी बाळगा."

मी अशी वर्तणूक खपवून घेणारा माणूस नाही- सूर्यकांत : सरन्यायाधीश म्हणाले, "मी अशी वर्तणूक खपवून घेणारा माणूस नाही. इथे (न्यायालयात) तुम्हाला युक्तिवाद करायचा नसतो; पण बाहेर मात्र तुम्ही विधाने करण्यासाठी आतुर असता." उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा कधी न्यायालय या प्रकरणासाठी एखादी विशिष्ट तारीख निश्चित करेल, तेव्हा युक्तिवाद करण्यास ते तयार असतील. सरन्यायाधीशांनी त्यावर प्रतिप्रश्न केला, "मग आजच युक्तिवाद करा," आणि पुढे म्हटले, "जेव्हा जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी यादीत येते, तेव्हा तुम्ही तारीख निश्चित करण्याची मागणी करता आणि त्यानंतर हे बेजबाबदार नेते अशी विधाने का करीत आहेत?", असंही ते म्हणालेत.

आम्ही दोन्ही बाजूंकडून सहकार्याची अपेक्षा करतो : कामत यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण आज केवळ 'निर्देशांसाठी' (प्रक्रियात्मक सूचनांसाठी) यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. सरन्यायाधीशांनी त्यावर उत्तर दिले, "आम्ही दोन्ही बाजूंकडून सहकार्याची अपेक्षा करतो." कामत यांनी सुचवले की, जेव्हा कधी न्यायालयाकडे काही मोकळे तास उपलब्ध असतील, तेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली जाऊ शकते, जेणेकरून दोन्ही पक्षांना त्यांचे युक्तिवाद मांडता येतील. सरन्यायाधीशांनी शेवटी असे नमूद केले की, "तुम्ही पुढील नियोजित तारखेला तुमचे युक्तिवाद सुरू करू शकता; या दरम्यानच्या काळात इतर पक्षही या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात," "आता हे सर्व केवळ जुलै महिन्यातच पार पडेल..."

गेल्या तीन वर्षांपासून याची प्रतीक्षा करीत आहोत : कामत यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणावर युक्तिवाद सुरू करण्यास त्यांची कोणतीही हरकत नाही; कारण ते गेल्या तीन वर्षांपासून याची प्रतीक्षा करीत आहोत. त्यांनी पुढे नमूद केले की, न्यायालय जेव्हा तारीख निश्चित करेल, तेव्हा ते आपला युक्तिवाद सादर करतील. सरन्यायाधीशांनी (CJI) टिप्पणी केली, "आम्ही तारीख निश्चित करू. आमची एकमेव चिंता यापूर्वी सुनावणीच्या कोणत्याही टप्प्यावर कदाचित झालेल्या विलंबाशी संबंधित आहे. बेजबाबदार विधाने केली जात आहेत. ही काही क्षुल्लक बाब नाही..."

आमच्या बाजूने असे कोणतेही वर्तन झालेले नाही : एकनाथ शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, "मी याची नोंद घेत आहे. आमच्या बाजूने असे कोणतेही वर्तन झालेले नाही. तरीही कोणत्याही पक्षाकडून अशा कृती केल्या जाऊ नयेत. न्यायालयावर असलेला दबाव आम्हाला पूर्णपणे ज्ञात आहे. असे वर्तन (ही विधाने) पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे." सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, "आम्ही दुपारी 4 वाजेपर्यंत आपल्या आसनावर उपस्थित असतो. जर कोणाला असे वाटत असेल की आम्ही केवळ कामकाज न करता बसून आहोत, तर आम्ही त्याची गंभीर दखल घेतो." रोहतगी यांनी ठामपणे सांगितले की, तसा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि पुढे सांगितले की, "वकील म्हणून आम्ही कोणत्याही पक्षाकडून अशा विधानांचे कधीही समर्थन करणार नाही." न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 30 जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे.

हेही वाचाः

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार येथील भोजशाळेला केले मंदिर घोषित; मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात निकालाला आव्हान देणार

UAE पासून इटलीपर्यंत! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर; महत्त्वाच्या करारांची अपेक्षा

TAGGED:

SUPREME COURT
SHIV SENA SYMBOL CASE
SHIV SENA
STATEMENTS OF POLITICIANS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.