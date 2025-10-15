पुण्यातील आयएलएस हिल रोड प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, पर्यावरणीय मंजुरी नसल्यानं दिली स्थगिती
पर्यावरण आणि जंगलांच्या संवर्धनासह विकासाचे संतुलन राखणे आवश्यक आहे, यावर सुप्रीम कोर्टानं भर दिला. त्यामुळे हा निकाल देण्यात आला.
Published : October 15, 2025 at 9:14 PM IST
नवी दिल्ली : इंडियन लॉ सोसायटी (ILS) कॅम्पस आणि पुण्यातील लॉ कॉलेज हिलमधून जाणाऱ्या बालभारती-पौड फाटा लिंक रोडचा भाग असलेल्या प्रस्तावित ILS हिल रोड प्रकल्पाचं बांधकाम बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं पर्यावरणीय मंजुरीसाठी प्रलंबित ठेवलं. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय सुनावणीसाठी आला होता.
पुणे महानगरपालिकेनं (PMC) पर्यावरणीय मंजुरी (EC) देण्याच्या मुद्द्यावर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (MoEFCC) जलदगतीने निर्णय घेण्यास खंडपीठानं सांगितलं. "हा प्रकल्प बराच काळ प्रलंबित आहे हे लक्षात घेऊन, आम्ही EIA ला EC च्या अनुदानासाठीच्या अर्जावर जलदगतीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देतो," असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. पर्यावरण आणि जंगलांच्या संवर्धनासह विकासाचा समतोल साधणे आवश्यक आहे, यावर खंडपीठानं भर दिला. EIA (पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) प्राधिकरणाने पर्यावरणीय मंजुरी दिल्याशिवाय प्रकल्प सुरू केला जाणार नाही असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.
पीएमसीचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रकल्पाबाबत बचाव केला. मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा रस्ता पुण्याच्या मंजूर विकास योजनेचा भाग आहे आणि त्यामुळे त्याला वेगळ्या पर्यावरणीय मंजुरीची आवश्यकता नाही. पर्यावरणवादी सुषमा दाते यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील अनिता शेणॉय यांनी असा युक्तिवाद केला की, प्रस्तावित आराखडा आयएलएस कॅम्पस आणि लगतच्या लॉ कॉलेज हिलमधून जाते. वरिष्ठ वकिलांनी यावर भर दिला की हे एक पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आहे जे पुण्याच्या नैसर्गिक वन परिसंस्थेचा भाग आहे आणि या जागेचे वर्णन "कुमारी वन हिल" असे केले. या टेकडीवर ४०० हून अधिक प्रजातींची झाडे आहेत आणि त्यात एक नैसर्गिक जलचर आहे जो पश्चिम पुण्यातील भूजल पातळी रिचार्ज करण्यास मदत करतो.
दुसरीकडे मेहता यांनी युक्तिवादात यावर भर दिला की, नागरी संस्था पर्यावरणीय संवेदनशीलतेबद्दल जागरूक आहे. पीएमसीने नियुक्त केलेल्या सल्लागारांना स्वतः एक हंगामाचा पर्यावरणीय अभ्यास अपुरा वाटला होता. त्यांनी सांगितलं की, या क्षेत्राची जैवविविधता आणि जलशास्त्रीय महत्त्व जाणून घेण्यासाठी व्यापक चार हंगामांच्या ईआयएची शिफारस करण्यात आली आहे. मेहता म्हणाले की, पर्यावरणीय परिणाम कमीत कमी करण्यासाठी, टेकडीच्या जंगली भागाला त्रास होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आराखडा काळजीपूर्वक डिझाइन केला गेला होता. मात्र, खंडपीठाने त्या फरकाच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं, आणि असं नमूद केलं की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने पूर्वी असं म्हटले होतं की समान आराखडा असलेल्या समान रस्त्यासाठी EIA आवश्यक आहे.
इंडियन लॉ सोसायटीच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी एक गोष्ट अधोरेखित केली. आयएलएस टेकडी जवळजवळ शंभर वर्षापासून वनीकरणाच्या प्रयत्नांद्वारे जतन केली गेली आहे, ती पुण्यातील शेवटच्या उरलेल्या हिरवळीच्या जागांपैकी एक आणि शहराच्या पर्यावरणीय वारशाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाते यांनी दाखल केलेल्या याचिका आणि प्रस्तावित आराखडा ज्या जमिनीतून जातो त्या जमिनीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग ज्याच्या मालकीचा आहे अशा इंडियन लॉ सोसायटीच्या हस्तक्षेपावर सुनावणी करत होते.