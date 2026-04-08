सर्वोच्च न्यायालयाचा 5 कोटींच्या पोटगीचा आदेश; 10 वर्षे छळ सोसणाऱ्या पत्नीसाठी मोठा दिलासा
पत्नीला पोटगी देण्याचे टाळण्याच्या प्रयत्नात वकील पतीने तिच्याविरुद्ध आणि तिच्या वकिलांविरुद्ध एकूण 80 खटले दाखल केले होते. न्यायालयाने सर्व खटले रद्दबातल ठरवले.
Published : April 8, 2026 at 9:41 PM IST
नवी दिल्ली- नुकत्याच एका वैवाहिक वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आपल्या कायदेशीर डावपेचांचा गैरवापर करणाऱ्या एका वकील पतीला धडाच शिकवला नाही, तर त्याच्या पत्नीसाठी 5 कोटी रुपयांची एकरकमी पोटगी (alimony) देखील निश्चित करून दिली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे वर्णन "वैवाहिक महाभारत" असे केले आणि हे प्रकरण आता संपुष्टात आणण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, पत्नीला पोटगी देण्याचे टाळण्याच्या प्रयत्नात या वकील पतीने तिच्याविरुद्ध आणि तिचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांविरुद्ध एकूण 80 खटले दाखल केले होते. परिणामी, न्यायालयाने या वकील पतीने दाखल केलेले 80 हून अधिक खटले रद्दबातल ठरवले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय? : 'बार अँड बेंच' (Bar & Bench) नुसार, या जोडप्याचे लग्न 2010 मध्ये झाले होते, परंतु 2016 मध्ये ते वेगळे झाले. त्यानंतर त्यांच्यातील वाद सतत वाढतच गेला. व्यवसायाने वकील असलेल्या पतीने आपली पत्नी, तिचे कुटुंबीय आणि अगदी तिच्या कायदेशीर सल्लागारांविरुद्धही विविध न्यायालये आणि मंचांवर 80 हून अधिक खटले दाखल केले. याची दखल घेत खंडपीठाने अत्यंत कडक शब्दांत निरीक्षणे नोंदवली आणि असे स्पष्ट केले की, या प्रकरणामुळे आता "सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्या आहेत" आणि हे प्रकरण संपुष्टात आणणे हाच एकमेव न्याय्य मार्ग असेल.
5 कोटी रुपयांची एकरकमी तडजोड : न्यायालयाने पतीच्या वर्तनाचे वर्णन "दुर्भावनापूर्ण, हट्टी आणि सूडबुद्धीने प्रेरित" असे केले आणि त्याने आपल्या कायदेशीर ज्ञानाचा गैरवापर केल्याचे नमूद केले. हा वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयाने पतीला त्याच्या पत्नीला 5 कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम देण्याचे निर्देश दिलेत. ही रक्कम अंतिम तडजोड (final settlement) म्हणून निश्चित करण्यात आलीय; यामध्ये पोटगी, मुलांच्या उदरनिर्वाहाचा खर्च आणि प्रलंबित खटल्यांमध्ये आलेला खर्च या सर्वांचा समावेश होता.
मुलांचा ताबा आणि इतर आदेश : दोन अल्पवयीन मुलांचा पूर्ण ताबा आईकडे सोपवताना न्यायालयाने वडिलांना दरमहा मुलांना भेटण्याचा (visitation) अधिकार दिला. याव्यतिरिक्त न्यायालयाने असाही निर्देश दिला की, पत्नीने मुंबईतील ज्या फ्लॅटमध्ये ती सध्या राहत आहे आणि जो तिच्या सासरच्या मालकीचा आहे, तो फ्लॅट तिने केवळ तिला ठरलेली रक्कम मिळाल्यानंतरच खाली करावा. ही पत्नी तिच्या सासरच्या मालकीच्या फ्लॅटमध्ये राहत होती, ज्याचे बाजारमूल्य पाच कोटी रुपये इतके आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पतीला स्पष्ट निर्देश दिले असून, भविष्यात पत्नी, तिचे कुटुंबीय किंवा तिच्या वकिलांविरुद्ध कोणतेही नवीन खटले दाखल करण्यास त्याला मनाई केलीय. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिलाय. पेशाने वकील असलेल्या या पतीने सदर प्रकरणात स्वतःचे प्रतिनिधित्व स्वतःच केले होते.