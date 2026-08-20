मार्गदर्शी फायनान्शियर्सला मोठा दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, माजी खासदार वुंदावल्ली अरुण कुमार यांना झटका
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या आरोपात काहीच तथ्य आढळलं नसल्याने मार्गदर्शी फायनान्शियर्स विरोधातील याचिका फेटाळली आहे.
Published : August 20, 2026 at 7:07 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (20 ऑगस्ट) माजी खासदार वुंडावल्ली अरुण कुमार यांनी दाखल केलेली मार्गदर्शी फायनान्शियर्सविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मार्गदर्शी ग्रुपला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्याला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, तसंच याचिका दाखल करणारे तुम्ही कोण? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी दरम्यान केला. तसेच याचिकाकर्त्याने वैयक्तिक वादातून ही याचिका दाखल केल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने जवळपास 2 दशकांपासून सुरु असलेल्या या प्रकरणाला सध्या तरी पूर्णविराम लागला आहे.
याचिका दाखल करण्याचं कारण :- मार्गदर्शी फायनान्शियर्सकडून आरबीआयच्या नियमाचं उल्लंघन केलं जात असून चुकीच्या पद्धतीने ठेवी गोळा केला जात असल्याचा आरोप करत माजी खासदार कुमार यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शी फायनान्शियर्स विरुद्धचे फौजदारी खटले रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे कुमार यांनी आपल्या विरोधात गेलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्याचं ठरवलं.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला माजी खासदार कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती एम एम सुंद्रेश आणि प्रसन्न बी वराले यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं. सर्वोच्च न्यायालयातील 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी घेण्यात आली.
मार्गदर्शी फायनान्शियर्सकडून सिद्धार्थ लुथरा आणि नागामुथू या दोघांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दोन्ही बाजू जाणून घेतल्यानंतर अखेर याचिका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मार्गदर्शी फायनान्शियर्सला सर्वोच्च दिलासा मिळालाय.
याचिका दाखल करणारे तुम्ही कोण? :- या प्रकरणातील सुनावणीत याचिका दाखल करणारे तुम्ही कोण? असा प्रश्न खंडपीठाकडून याचिकाकर्ते माजी खासदार कुमार यांना विचारण्यात आला. माजी खासदाराचा फर्मसोबत फक्त वैयक्तिक वाद आहे. त्यापलिकडे काहीच नाही, असं निरीक्षण खंडपीठाने कुमार यांच्या वकीलाने केलेल्या युक्तिवादाच्या आधारावर नोंदवलं. तसेच या प्रकरणात जितका जास्त युक्तिवाद कराल तितकाच तुमच्यावरचा संशय वाढेल, असंही खंडपीठाने म्हटलं.
आतापर्यंत ठेवीदारांना त्यांचे 2 हजार 591 कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत. तर बाकीची 5 कोटी 43 हजार रुपये ही दावा न करण्यात आलेली रक्कम एका खात्यात जमा करण्यात आली आहे. मार्गदर्शी फायनान्शियर्सची बाजू मांडताना वकीलाने वरील मुद्द्यावर जोर दिला. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली.
मार्गदर्शी फायनान्शियर्सने 2025 मध्ये काय नमूद केलेलं? :- "सर्व ठेवीदारांची रक्कम परत केली आहे. त्यामुळे कंपनीविरुद्ध 2008 साली सुरु झालेली फौजदारी कार्यवाही निरर्थक आहे. तसेच कंपनीचे तत्कालीन सर्वेसर्वा रामोजी राव यांचं जून 2024 साली निधनल झालंय. तसेच 'हिंदू अविभक्त कुटुंब' (HUF) मधील इतर सदस्यांना आरोपी करता येणार नाही", असं मार्गदर्शी फायनान्शियर्सकडून 2025 मध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्जात नमूद केलं होतं.
2008 साली फौजदारी तक्रार :- वाय एस राजशेखर रेड्डी हे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारकडून 2008 साली मार्गदर्शी विरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. 'हिंदू अविभक्त कुटुंब' असून 'मार्गदर्शी'ने ठेवीदारांकडून रक्कम घेणं आरबीआयच्या नियमाचं उल्लंघन असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. उच्च न्यायालयाने 10 वर्षांनंतर मार्गदर्शीविरुद्धची कार्यवाही रद्द केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शीविरुद्धची कार्यवाही सुरु ठेवायची की नाही? हे फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या योग्य की अयोग्य? हे ठरवण्यासाठी हे प्रकरण एप्रिल 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यात आलं. तसेच मार्गदर्शीत गुंतवणूक केलेल्यांकडून दावे आणि हरकती मागवण्यात याव्यात अशा सूचना न्यायलयाने केल्या.
सूचनेनुसार, उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाने 26 सप्टेंबर 2024 रोजी वर्तमानपत्रांमध्ये एक जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली. ज्याद्वारे कायदेशीर गुंतवणूकदार-ठेवीदारांकडून दावे किंवा हरकती मागवण्यात आल्या.
वर्तमानपत्रातील या सूचनेला प्रतिसाद म्हणून कोणताही ठेवीदार पुढे आला नाही. फौजदारी कार्यवाही प्रलंबित असताना 'मार्गदर्शी फायनान्स HUF' च्या तत्कालीन 'कर्ता' यांचे निधन झाल्याची बाब लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयाने 'मार्गदर्शी'च्या फौजदारी याचिका मंजूर केल्या. त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोप रद्द झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळले नाही. त्यामुळेयाचिका फेटाळून लावली.