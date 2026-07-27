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'शांततापूर्ण निदर्शनं हा अधिकार, बळाचा वापर करण्याचं कारण नाही'; सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली पोलिसांना फटकारलं

शांततापूर्ण निदर्शने हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आहे.

Supreme Court On NEET Row
सर्वोच्च न्यायालय (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 12:15 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 12:41 PM IST

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नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटीनंतर देशभर आंदोलन सुरू होतं. कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलन पुकारलं. सुरूवातीला दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर आंदोलन होतं. त्यानंतर या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली. देशभरात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी झाली. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जंतर मंतर सोडणार नसल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीने स्पष्ट केलं होतं.

20 जुलै रोजी कॉकरोच जनता पार्टीकडून संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी परिस्थिती इतकी जास्त चिघळली की, थेट पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जमध्ये अनेक आंदोलक विद्यार्थी जखमी झाले होते, तर काही पोलीस देखील जखमी झाले होते. या लाठीचार्जविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

संविधानाने दिलेला अधिकार - शांततापूर्ण निदर्शने हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भर दिला. तसेच केवळ आंदोलनामुळे लाठीचार्ज किंवा हिंसक कारवाईचे समर्थन होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

आंदोलकांवरील लाठीचार्ज प्रकरणावर सुनावणी - नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध पोलिसांकडून बळाचा अतिवापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांच्या गटाचा उल्लेख वकिलांनी केला असता, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली.

पोलिसांच्या अतिरिक्त कारवाईच्या आरोपांची स्वतंत्रपणे तपासणी झाली पाहिजे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. देशभरातील निदर्शने हाताळण्यासाठी एकसमान पोलीस नियमावली असण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.

अतिरेक केला जाऊ शकत नाही - सरन्यायाधीश म्हणाले, "शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार घटनात्मक चौकटींतर्गत सुनिश्चित करण्यात आला आहे. जोपर्यंत आंदोलन शांततापूर्ण आहे, तोपर्यंत हा अधिकार नाकारता येणार नाही. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून अतिरेक केला जाऊ शकत नाही."

एका वकिलांनी सांगितलं की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांना अमानुष मारहाण झाली. तसंच त्यांना लाथा मारल्याचे आणि अक्षरशः जमावाकडून मारहाण केल्याचे दर्शवणारे व्हिडिओही समोर आले आहेत. यावर "एखाद्या व्यक्तीला झालेली कोणतीही दुखापत ही समान चिंतेची बाब आहे," असं न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटलं.

कार्यपद्धती असायला हवी - खंडपीठानं 'एसओपी'चा संदर्भ देत प्रश्नही उपस्थित केला की, अशा प्रकारच्या मोठ्या आंदोलनांना सामोरं जाणाऱ्या पोलिसांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था का करण्यात आली नव्हती? याबाबत एक निश्चित कार्यपद्धती (प्रोटोकॉल) असायला हवी.

"समजा, तरुणांना एखाद्या मुद्द्यावर आंदोलन करायचे असेल, तर त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना योग्य जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि त्यावर कोणतेही निर्बंध नसावेत. मात्र, जर एखाद्या समाजकंटकाने काही चुकीचे कृत्य केले असेल, तर त्याबाबत नक्कीच योग्य ती कारवाई केली जाऊ शकते," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

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Last Updated : July 27, 2026 at 12:41 PM IST

TAGGED:

CJP JANTAR MANTAR PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST LATHICHARGE
सर्वोच्च न्यायालय
दिल्ली पोलीस जंतरमंतर लाठीचार्ज
SUPREME COURT ON NEET ROW

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