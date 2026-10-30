रिलेशनमध्ये ठेवलेला लैंगिक संबंध ब्रेकअपनंतर बलात्कार ठरू शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं निरीक्षण
अयशस्वी नातेसंबंधांचे रूपांतर फौजदारी खटल्यांमध्ये होण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 8:52 PM IST
नवी दिल्ली : अयशस्वी नातेसंबंधांचे रूपांतर फौजदारी खटल्यांमध्ये होण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले आहे की, नातेसंबंध सुरू असताना परस्पर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध, केवळ ते नाते नंतर संपले म्हणून, त्या आधारावर बलात्कार ठरवता येणार नाही.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केरळमधील एका रहिवाशाला बलात्कार आणि फसवणुकीच्या आरोपांतून मुक्त करताना हे निरीक्षण नोंदवले. खंडपीठाने नमूद केले की, अयशस्वी नातेसंबंधांचे रूपांतर फौजदारी प्रकरणांमध्ये केले जाण्याचा एक चिंताजनक कल वारंवार न्यायालयाच्या निदर्शनास आला आहे.
न्यायपीठाने म्हटले की, बलात्कार हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असल्याने तो केवळ अशा परिस्थितींसाठीच राखीव ठेवला पाहिजे जिथे प्रत्यक्ष लैंगिक हिंसा, बळजबरी किंवा संमती मिळवण्यासाठी फेरफार (मॅनिप्युलेशन) केली गेली असेल. न्यायालयाने यावर भर दिला की, फसवणुकीमुळे दूषित झालेली संमती आणि परस्पर संमतीने ठेवलेल्या संबंधांनंतर, नाते संपल्यावर वाटणारा पश्चात्ताप, यांमधील फरक ओळखणे आवश्यक आहे.
न्यायपीठाने म्हटले आहे की, अस्तित्वात असलेल्या नातेसंबंधात परस्पर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध, केवळ नंतरच्या काळात ते नाते तुटले म्हणून 'बलात्कार' ठरवता येणार नाही. न्यायपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, नंतरच्या काळात वाटणारा पश्चात्ताप हा, परस्पर संमतीने ठेवलेल्या संबंधांना गुन्हा ठरवण्यासाठी किंवा आरोपीच्या स्वातंत्र्याला व प्रतिष्ठेला बाधा आणणारी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही.
"अशा दृष्टिकोनामुळे पुरुषाचे सर्व स्वातंत्र्य किंवा निर्णयक्षमता पूर्णपणे नष्ट होते; कारण एकदा संमतीने संबंध ठेवले की, भविष्यात आपल्यावर बलात्काराचा आरोप होऊ शकतो, या भीतीपोटी तो माणूस त्या संबंधांशी पूर्णपणे बांधला जातो," असे खंडपीठाने म्हटले.
न्यायपीठाने म्हटले, "अशा परिस्थितीत, त्या पुरुषाला नातेसंबंधातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणता येईल का? त्याच्या या निर्णयाला फसवणूक किंवा कपट म्हणता येईल का? नक्कीच नाही."
न्यायपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा परस्पर संमतीने सुरू असलेले नाते बिघडते आणि त्याचे रूपांतर बलात्काराच्या आरोपात केले जाते, तेव्हा त्या आरोपाचे गांभीर्य कमी होते; किंबहुना, अशा प्रकारामुळे गुन्ह्याचा आरोपच निरर्थक ठरतो.
याचिकाकर्त्याने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्याची आरोपमुक्ततेची याचिका आणि त्याच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्याची विनंती फेटाळून लावली होती.
अभियोजन पक्षाने सांगितले की, पीडितेचा आरोप आहे की याचिकाकर्त्याने आपले आधीचे वैवाहिक अस्तित्व लपवून ठेवले, तक्रारदाराशी विवाह केला आणि फसवणूक करून तिच्याकडून शारीरिक संबंधांसाठी संमती मिळवली. पीडितेचा तिच्या आधीच्या विवाहातून घटस्फोट झालेला होता. तिने आरोपीवर बलात्कार, फसवणूक आणि विश्वासभंग केल्याचा आरोप केला आहे. तिने असाही आरोप केला आहे की, कर्नाटकातील म्हैसूर येथे विवाह केल्यानंतर, ते १९९६ ते २००३ या काळात एकत्र राहत होते.
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