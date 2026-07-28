' अटक केलेल्या आंदोलनातील सर्व अल्पवयीन मुलांची मुक्तता करा'- सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला महत्त्वाचे निर्देश
18 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलनात अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना दिले.
Published : July 28, 2026 at 1:38 PM IST
नवी दिल्ली: 'नीट' (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलन केलेल्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कथित अत्याचारांच्या सर्व आरोपांची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि सखोल चौकशी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. तसेच, आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या किंवा अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांवर यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल नसल्यास त्यांना मुक्त करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले.
'नीट' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर सुनावणी केली. ही चौकशी निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि पारदर्शक असावी, असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केलं. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "लोकशाहीत आंदोलनं होणे स्वाभाविक आहे." सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं असेही स्पष्ट केलं की, एकदा का आंदोलने आणि पोलीस कारवाईबाबतची एकसमान नियमावली (प्रोटोकॉल) लागू करावी. "ज्यांनी कोठेही अतिरेक केला असेल, कायदा हातात घेतला असेल किंवा अत्याचार केले असतील, त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणलेच पाहिजे," असे सर्वोच्च न्यायालयानं निरीक्षण नोंदविलं.