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कायदा, न्याय आणि समाजावर होणार विचारमंथन; सर्वोच्च न्यायालय मासिक व्याख्यानमाला सुरू करणार

कायदा, न्याय आणि कायदे शिक्षणाच्या क्षेत्रातील समकालीन विषयांवर चर्चा आणि विचारांची देवाणघेवाण घडवून आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मासिक व्याख्यानमाला सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Supreme Court Monthly Lecture Series
सर्वोच्च न्यायालय मासिक व्याख्यानमाला सुरू करणार (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 1:28 PM IST

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नवी दिल्ली : कायदा, न्याय आणि कायदे शिक्षणाच्या क्षेत्रातील समकालीन विषयांवर व्यापक चर्चा घडवून आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं अभिनव पुढाकार घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदा, न्याय आणि कायदे शिक्षणावर मासिक व्याख्यानमाला सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी वार्षिक पुरस्कार सुरू करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या मासिक व्याख्यानमालेची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयानं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, कायदा, न्याय आणि समाजाशी संबंधित समकालीन महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा तसेच विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हे एक नियमित व्यासपीठ ठरणार आहे.

‘दर महिन्याला एक महत्त्वपूर्ण विचार’ : ‘दर महिन्याला एक महत्त्वपूर्ण विचार’ या संकल्पनेवर आधारित ही व्याख्यानमाला आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये न्यायव्यवस्था, वकील वर्ग, कायदे क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञ, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ तसेच युवा कायदेविषयक अभ्यासक आणि विचारवंतांना एकत्र आणले जाणार आहे.

न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानं, कायद्यातील बदल आणि त्यांचा समाजावर होणारा परिणाम अशा विविध विषयांवर या व्यासपीठावर चर्चा होणार आहे. या माध्यमातून केवळ कायदे क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता समाजासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रश्नांवरही विचारमंथन घडवून आणण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या उपक्रमाची संकल्पना सतत कार्यरत असलेल्या बौद्धिक व्यासपीठाच्या स्वरूपात करण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्था, कायदे शिक्षण आणि समाज यांच्यातील संवाद अधिक व्यापक करण्यास या व्याख्यानमालेमुळे मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

व्याख्यानानंतर ‘आयडिया डायलॉग’ होणार : कायदा, न्याय आणि कायदे शिक्षणाच्या क्षेत्रातील समकालीन विषयांवर चर्चा आणि विचारांची देवाणघेवाण घडवून आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मासिक व्याख्यानमाला सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाचे सरन्यायाधीश या व्याख्यानमालेतील विषय, वक्ते आणि एकूण स्वरूपाचे मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रत्येक महिन्यातील व्याख्यान एका समकालीन आणि महत्त्वपूर्ण विषयावर केंद्रित असेल.

या मासिक व्याख्यानमालेच्या प्रत्येक भागात कायदा क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ, विद्वान, कायदे शिक्षणतज्ज्ञ किंवा संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं विशेष व्याख्यान आयोजित केलं जाणार आहे. व्याख्यानानंतर ‘आयडिया डायलॉग’ आयोजित केला जाईल. या संवादामध्ये युवा वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आणि संशोधकांना निवडक प्रश्न विचारण्याची तसेच चर्चेत सहभागी होण्याची संधी दिली जाणार आहे.

प्रत्येक व्याख्यानाचं व्यावसायिक पद्धतीनं रेकॉर्डिंग करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासोबत संपादित प्रतिलिपी आणि संक्षिप्त ‘आयडिया पेपर’ तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे समकालीन कायदेविषयक विचार, चर्चा आणि ज्ञानाचा कायमस्वरूपी संग्रह (आर्काइव्ह) तयार करण्याचं उद्दिष्ट आहे.

कायदे शिक्षणातील योगदानासाठी वार्षिक सन्मान : या उपक्रमांतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयानं 'सर्वोच्च न्यायालय विधी शिक्षण सन्मान' (Supreme Court Legal Education Honour) सुरू करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. हा विधी शिक्षणातील महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घेणारा एक गैर-आर्थिक पुरस्कार असेल. हा सन्मान दरवर्षी साधारणपणे 'शिक्षक दिना'च्या सुमारास एक किंवा दोन उत्कृष्ट विधी शिक्षणतज्ज्ञांना प्रदान केला जाण्याची अपेक्षा आहे. या पुरस्काराचं पहिलं वितरण पहिल्या व्याख्यानानंतर केलं जाईल.

या व्याख्यानमालेची पहिली आवृत्ती सप्टेंबर 2026 मध्ये आयोजित केली जाणार असून, त्यानंतर दर महिन्याला एका विशेष विषयावर व्याख्यान आयोजित केलं जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या उपक्रमामुळे न्यायव्यवस्था, कायदे शिक्षण, वकील वर्ग आणि युवा कायदेविषयक अभ्यासक यांच्यातील संवादाला नवं व्यासपीठ मिळणार असून, समकालीन कायदेविषयक विचारांच्या देवाणघेवाणीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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