गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिल्याचा आरोप; सर्वोच्च न्यायालयाची राहुल गांधींना नोटीस
राहुल गांधींनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. याची दखल घेत न्यायालयाने मंगळवारी राहुल गांधी आणि इतरांकडून उत्तर मागितले.
Published : October 27, 2026 at 4:07 PM IST
नवी दिल्ली- 12 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेल्या मोर्चादरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एका गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राहुल गांधी आणि इतरांकडून उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हा विषय मांडण्यात आला, ज्यानंतर न्यायालयाने राहुल गांधी आणि इतर संबंधित व्यक्तींना नोटीस बजावली.
न्यायालयाच्या आवारात एका महिला पत्रकारासोबत गैरवर्तन : ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी हे प्रकरण न्यायालयासमोर मांडले. त्यांनी सांगितले की, आधीच प्रलंबित असलेल्या एका याचिकेअंतर्गत हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. भाटिया यांनी असा आरोप केला की, न्यायालयाच्या आवारात एका महिला पत्रकारासोबत गैरवर्तन करण्यात आले. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, प्रतिवादी क्रमांक 4 (राहुल गांधी) यांनी संबंधित महिला पत्रकाराला अचानक इतक्या जोरात धक्का दिला की, तिचा तोल गेला आणि ती खाली पडली. स्वतःला सावरण्यासाठी तिला हातांचा आधार घ्यावा लागला. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, ही घटना गर्दीच्या ठिकाणी, सुरक्षा कर्मचारी, पत्रकार आणि इतर लोकांच्या उपस्थितीत उघडपणे घडली. ही केवळ गर्दीत चुकून झालेली धक्काबुक्की नव्हती, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला या घटनेची दखल घेण्याची विनंती : आधीच प्रलंबित असलेल्या याचिकेअंतर्गत दाखल केलेल्या या अर्जात राहुल गांधी आणि या कथित हल्ल्यात सहभागी असलेल्या सर्वांविरुद्ध तातडीने एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची, तसेच पीडितेसाठी नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याआधी भाटिया यांनी खंडपीठाला 16 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणावर विचार करण्याची विनंती केली होती. भाटिया यांनी असा युक्तिवाद केला की, राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात एका महिला पत्रकाराला जी तीन महिन्यांची गर्भवती होती, तिला धक्का दिला, ज्यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या घटनेची दखल घेण्याची विनंती केली होती.
नावे वगळल्याचा आणि इतर अनियमितता झाल्याचा आरोप : 12 ऑक्टोबरला राहुल गांधी आणि अनेक प्रमुख विरोधी पक्षनेते आपल्या समर्थकांसह सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा आणि इतर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, त्याबाबतचे निवेदन सादर करण्यासाठी ते तिथे आले होते.