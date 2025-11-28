ETV Bharat / bharat

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य ठरणार, आज 'सर्वोच्च' सुनावणी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

sc on local body election reservation
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, सर्व राजकीय पक्ष (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 7:58 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली/मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची (Maharashtra Local Body Election 2025) मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचं भवितव्य या निर्णयानंतर ठरणार आहे. राज्यात सध्या नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकींची रणधुमाळी सुरू आहे.

न्यायालय काय निकाल देणार? : राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाना सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर आता निवडणूक आयोगानं माहिती सादर केली आहे.

राज्य सरकारची भूमिका : आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यासाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडून अतिरिक्त वेळही मागितला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी २८ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित केली होती.

निवडणूक आयोगानं काय दिली माहिती? : सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुठं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं कळवलं की, २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी आधीच अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत.

