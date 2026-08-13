सर्वोच्च न्यायालयाने कोठडीतील मृत्यूचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले; 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सीबीआय संचालकांना निर्देश दिले की, श्रावण सूर्यवंशींच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करा.
Published : August 13, 2026 at 11:27 AM IST
नवी दिल्ली: न्यायाच्या हितासाठी छत्तीसगडमध्ये 2024 मध्ये एका 34 वर्षीय व्यक्तीचा कोठडीत झालेला मृत्यू आणि त्यासंबंधीच्या परिस्थितीची चौकशी सीबीआयने (CBI) करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केलंय. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारला मृत व्यक्तीच्या पत्नीला आणि मुलांना 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिलेत.
तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयासमोर सादर होणार : न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सीबीआय संचालकांना निर्देश दिले की, श्रावण सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध नियमित फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, याची खात्री करावी. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवून तो त्वरित पूर्ण केला जावा आणि तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयासमोर सादर केला जावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
राज्य अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीचीही सखोल चौकशी करणार : खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "न्यायिक चौकशीचा अहवाल सादर झाल्यानंतरही योग्य ती कारवाई न करणाऱ्या संबंधित राज्य अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीचीही सखोल चौकशी केली जाईल आणि ती तपासाचाच एक भाग असेल." राज्य अधिकाऱ्यांवर टीका करताना खंडपीठाने म्हटले की, 'न्यायिक चौकशीचा अहवाल पोलिसांना सोपवला गेला नव्हता म्हणून जबाबदार व्यक्तींवर कोणतीही पोलीस किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली गेली नाही,' हा खुलासा म्हणजे केवळ प्रकरण दडपण्याचा आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होता. न्यायालयाने म्हटले, "यावरून वस्तुस्थिती स्पष्ट होते की, श्रावणच्या मृत्यूच्या परिस्थितीची सखोल चौकशी करण्यासाठी त्वरित एफआयआर (FIR) दाखल करणे आवश्यक होते, जी बाब राज्य अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक आणि सोयीस्कररीत्या दडपण्याचा प्रयत्न केला." खंडपीठाने नमूद केले की, शवविच्छेदन अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर केला गेला नाही आणि आवश्यक माहिती या न्यायालयाच्या आदेशानंतरच रेकॉर्डवर आणली गेली; यावरून या प्रकरणाबाबत राज्य अधिकाऱ्यांचा चालढकलपणाचा दृष्टिकोन अधोरेखित होतो.
श्रावणच्या कोठडीतील मृत्यूच्या परिस्थितीचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे आवश्यक : न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती पाहता आमचे ठाम मत आहे की, न्यायाच्या हितासाठी, श्रावणच्या कोठडीतील मृत्यूच्या परिस्थितीचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे आवश्यक आहे. तसेच तपास पूर्ण झाल्यानंतर कोठडीतील हिंसाचारासाठी जबाबदार आढळलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई आणि खटला चालवणे गरजेचे आहे." खंडपीठाने छत्तीसगडच्या पोलीस महासंचालकांना निर्देश दिले की, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे एका विशेष दूतामार्फत (special messenger) एका आठवड्याच्या आत सीबीआय संचालकांकडे पाठवली जातील याची खात्री करावी. मृत व्यक्ती हा आपल्या कुटुंबाचा एकमेव कमावता सदस्य होता आणि सरकारी कोठडीत असताना झालेल्या हिंसाचारामुळे त्याचा अपमृत्यू झाला, या उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षावर छत्तीसगड राज्याने कोणतीही हरकत घेतली नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई होणार : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर 2024 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सूर्यवंशी यांच्या पत्नी आणि मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा आदेश दिला. सूर्यवंशी यांना कोठडीत असताना हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले आणि त्यामुळेच त्यांचा मृत्यू झाला, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला होता. कोठडीतील मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी आणि 50 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने तो आदेश दिला होता.
उपचारादरम्यान 22 जानेवारी 2024 रोजी त्यांचे निधन झाले : उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केवळ 1 लाख रुपयांची अत्यल्प नुकसानभरपाई दिली होती आणि कोठडीतील मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. छत्तीसगड अबकारी कायदा, 1915 (Chhattisgarh Excise Act, 1915) च्या तरतुदींनुसार बिलासपूर येथे नोंदवलेल्या एफआयआरच्या (FIR) संदर्भात सूर्यवंशी यांना अटक करण्यात आली होती, असे खंडपीठाने नमूद केले. एफआयआरनुसार, त्यांच्याकडे 1200 रुपये किमतीची सहा लिटर अवैध 'महुआ' दारू असलेल्या तीन बाटल्या सापडल्या होत्या. सूर्यवंशी यांना बिलासपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते आणि प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना 21 जानेवारी 2024 रोजी रुग्णालयात हलवण्यात आले होते, असे खंडपीठाने नमूद केले. उपचारादरम्यान 22 जानेवारी 2024 रोजी त्यांचे निधन झाले. मृत्यूच्या वेळी सूर्यवंशी कोठडीत असल्याने, कारागृह अधीक्षकांनी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांना पत्र लिहून या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करण्याची विनंती केली होती, असे न्यायालयाने नमूद केले.
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