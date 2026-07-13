तामिळनाडूमधील गोवंश हत्याबंदीच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
By Sumit Saxena
Published : July 13, 2026 at 3:06 PM IST
नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयानं तामिळनाडूमध्ये गोवंश हत्याबंदीचा आदेश दिला होता. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सोमवारी (13 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालयानं बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी तामिळनाडूमध्ये कोठेही गाय आणि वासरांच्या कत्तलीववर बंदी घालण्याचे जे आदेश दिले होते, त्याला सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली.
आदेशाला अंतरिम स्थगिती : या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. राज्यात गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर पूर्णपणे बंदी घालणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडूच्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. खंडपीठानं राज्याच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. खंडपीठानं असे निरीक्षण नोंदवलं की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या शेवटच्या परिच्छेदात (ज्यामध्ये राज्यव्यापी बंदी घालण्यात आली होती) प्रथमदर्शनी "दुरुस्ती" आवश्यक आहे.
राज्य सरकारच्या याचिकेत काय म्हटलंय? : उच्च न्यायालयानं "सरसकट बंदी" लादली आहे, तर त्यांच्यासमोरील याचिका केवळ सार्वजनिक ठिकाणी गोहत्या रोखण्यापुरती मर्यादित होती, असं राज्य सरकारच्या याचिकेत म्हटलं आहे. तसंच राज्य सरकारनं असा दावा केला की, उच्च न्यायालयानं अपील न केलेल्या किंवा विनंती न केलेल्या गोष्टीसाठी दिलासा देऊन आपल्यासमोरील विषयाची मर्यादा ओलांडली आहे. राज्य सरकारनं असा युक्तिवाद केला की, हा आदेश राज्याच्या वैधानिक चौकटीशी विसंगत आहे. कारण या चौकटीत केवळ 'नियमन' करण्याची तरतूद आहे, 'बंदी' घालण्याची नाही. तसंच, या आदेशामुळं न्यायालय कायद्याची 'पुनर्रचना' किंवा 'पुनर्निर्मिती' करत असल्याचं दिसून येतं.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल : हिंदू मक्कल कचीचे महासचिव के. सूर्य प्रशांत यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या आधारे, न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने बकरीदच्या एक दिवस आधी, 27 मे रोजी हा आदेश पारित केला होता. याचिकाकर्त्यानं कत्तल केवळ निश्चित केलेल्या ठिकाणीच होईल, याची खात्री करण्यासाठी सूचना देण्याची विनंती केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं कुठंही, कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर बंदी घालणारा एक सरसकट आदेश पारित केला. दरम्यान, दुग्ध उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी गोहत्या बंदी आवश्यक असल्याचं सांगणाऱ्या सरकारी आदेशाचा उच्च न्यायालयानं आधार घेतला होता. तसंच, बकरीद साजरी करण्यासाठी गोहत्या ही आवश्यक प्रथा नाही, असं सांगणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचाही न्यायालयानं दाखला दिला होता.
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